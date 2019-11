Půjčku na nové i ojeté auto vybírejte pečlivě. Může skrývat nástrahy

Auto člověk nekupuje každý den. Když už na to tedy jednou za několik let přijde, většina lidí pečlivě zvažuje, jaký vůz si pořídit. Finanční možnosti jsou totiž zpravidla limitované a tím i výběr auta. Často pak přichází na řadu úvaha, zda si na koupi peníze nepůjčit. Vezmeme-li v potaz, že příliš starý vůz nás bude stát spoustu peněz na neustálých opravách, může být půjčka někdy dobrou variantou.

Možností financování auta, ať již nového, nebo ojetého se nabízí hned několik. „Automobil je věc movitá, takže moc velká hodnota do nějakého ručení nám zde nezbývá, a ne každý ji akceptuje. Proto máme na trhu tolik možností, jak automobil zafinancovat,“ vysvětluje Ondřej Hatlapatka, finanční poradce Partners.

Nejjednodušší je spotřebitelský úvěr

Tím základním bude jistě klasický spotřebitelský úvěr, kde nepotřebujete žádnou akontaci a automobil z něj můžete zafinancovat kompletně celý. Banka se vás nebude ptát, na co peníze chcete a budete plnými majiteli zapsanými ve velkém technickém průkazu (VTP).

„Za tuto flexibilitu ale většinou platíme vyšším RPSN, což je ostatně to jediné, na co bychom měli u takového úvěru hledět,“ konstatuje Hatlapatka.

Úroková sazba spotřebitelských úvěrů se obvykle odvíjí od částky a doby, na kterou si půjčíte. V rámci různých marketingových akcí narazíte na nabídky, jež se na první pohled mohou zdát velmi atraktivní. Jenže sazba například 4 procenta ročně bude platit třeba jen v případě splnění řady podmínek.

„Pokud je nesplníte, jste nad devíti procenty ročně, někdy i výše,“ upozorňuje Hatlapatka. Podmínky nabízeného úvěru si tedy prostudujte velmi pečlivě.

Například u mBank můžete na koupi nebo dofinancování svého vozu využít osobní úvěr až do výše 600 tisíc korun na 96 měsíců.

„Je to třetí nejčastější důvod, proč klienti využívají našich osobních půjček,“ říká Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank. Stávající klienti přitom nemusejí dokládat nic, ostatní čeká doložení příjmů, buď v podobě výpisů nebo potvrzení o příjmu.

Předčasné splacení někdy zdarma, jindy drahé

Možnosti předčasného splacení i mimořádné splátky se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru. Banka tak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

„Tyto náklady jsou ale limitovány a činí maximálně jedno procento z předčasně splacené částky. Zároveň nikdy nepřesáhnou částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru podle původního plánu,“ popisuje Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Některé banky tuto možnost využívají, jiné ne. Například u mBank jsou mimořádné splátky i předčasné splacení zdarma.

Problém ovšem může nastat v případě, že jste využili nabídky se zajímavou úrokovou sazbou, ovšem jen při dodržení podmínek.

„Například můžete mít sazbu 3 procenta, pokud ale budete platit po celou dobu, třeba 7, 8, 10 let a nevložíte mimořádnou splátku. Bohužel, ve smlouvě ale podepisujete reálnou sazbu skoro 11 procent, a tu také splácíte. Benefit přichází ve chvíli úplného doplacení úvěru, na konci, kdy vám banka vrátí část úroků zpět, a to udělá tu krásnou sazbu,“ popisuje Hatlapatka. Ale kdo bude automobil splácet třeba 8 či 10 let?

Autopůjčka funguje trochu jinak

Další možností je speciální typ účelového (vázaného) úvěru, autopůjčka, nebo leasing, které nabízí leasingové společnosti. Ty jsou většinou dceřinými společnostmi bank. Tímto typem úvěru lze financovat jak nová auta, tak i ta ojetá. Zde ale může být dáno maximální stáří vozu. Například ČSOB Leasing nabízí standardně financovaní ojetých vozidel do sedmi let stáří.

Rozdíl mezi autopůjčkou a leasingem je přitom jeden základní.

„Oba termíny vlastně říkají totéž, jen s tím rozdílem, že u leasingu se ve většině případů stává majitelem financující ústav a nechává se zapsat i do velkého technického průkazu. U autopůjčky se naopak stáváte majiteli opět vy,“ vysvětluje Hatlapatka.

Zda budete muset financující společnosti deponovat velký technický průkaz, aby měla jakousi záruku, záleží na její praxi. Obvykle ale bude leasingová společnost chtít jako záruku zajišťovací převod vlastnického práva k financovanému vozidlu. To znamená, že budete muset podepsat de facto zástavní smlouvu.

Komplikovanější, ale levnější

„Tyto případné diskomforty jsou ale vyváženy většinou lepší sazbou, zajímavými podmínkami pojištění, kdy většina společností chce srovnat cenově top nabídku, a vy tak máte splácení vyřešené levněji,“ uvedl Hatlapatka.



Pozor ale na akontaci, tedy část kupní ceny, kterou je třeba složit předem. U autopůjčky, příp. leasingu vás bude čekat téměř vždy. „Ideální akontace bývá 20 procent,“ doplňuje Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny AURES Holdings, kam patří značky AAA Auto a Mototechna.

Výše úrokových sazeb se liší podle vybraného produktu. „Záleží také na tom, zda si berete úvěr na delší dobu, na jeho výši, na akontaci, zda zvolíte balíčkový produkt s autopojištěním či zda si přejete další doprovodné služby,“ uvedl Petr Neuwirth z ČSOB Leasing. Reálné je u těchto produktů sazba i pod čtyři procenta ročně.

RPSN se může velmi lišit

Celková nákladovost úvěru, tedy tzv. RPSN, se pak bude odvíjet do značné míry od toho, zda bude splátka zahrnovat také pojištění auta. Dodejme, že v řadě případů, především u dražších aut, je sjednání havarijního pojištění povinné.

Vezměme si příklad: Pořídíte si nový vůz v ceně 500 tisíc korun, z vlastních prostředků dáte 100 tisíc korun (akontace). Celková výše úvěru tedy bude 400 tisíc korun. Zvolíte si délku splácení 48 měsíců.

„Při zápůjční úrokové sazbě 3,99 procenta ročně bude měsíční splátka úvěru 9 030 korun bez pojištění, včetně havarijního pojištění, které je povinné, pak 9 759 korun,“ říká Kopecká. „Celková splatná částka tedy bude činit 468 432 korun, RPSN včetně pojistného havarijního pojištění 8,26 procenta.“

Úvěr si vyřídíte i v autobazaru

Široké jsou i možnosti, kde si auto koupit. Pro nový vůz si půjdete do některého ze showroomu vybrané značky. U ojetého vozu je variant více. I v tomto případě můžete jít ke značkovému prodejci nebo například do autosalonu leasingové společnosti.

„Plusem těchto vozů je jejich prověřený původ a technický stav, kde známe jejich historii a zvýhodněná nabídka produktových variant k financování,“ uvedl Neuwirth. Koupi i půjčku zde vyřešíte na jednom místě.

Asi nejvyužívanější možností je však nákup v autobazaru. I tady můžete zařídit vše najednou. Koupi, půjčku i pojištění auta.

„Nabízíme financování formou úvěru, ať už vázaného, nebo neúčelového. Spolupracujeme s šesti renomovanými úvěrovými společnostmi, například dceřinými společnosti České spořitelny, Komerční banky nebo Monety,“ potvrzuje Vaněček.

Konkrétní podmínky půjčky záleží především na roku výroby vozu, typu vozidla, zda je to běžný nebo luxusní vůz. Auto je možné financovat bez vlastních prostředků nebo s akontací. Zvýhodněné podmínky často mívá ten, kdo do autobazaru přiveze svůj starý vůz a rovnou si zde chce pořídit jiný.

Operativní leasing už tolik netáhne

Poslední možností, jak se dostat k automobilu, je operativní leasing. V něm platíte splátky, většinou bez akontace. Jezdíte a po čase auto odevzdáte zpátky. Dalo by se to připodobnit k nájmu.

„Pro spotřebitele je to krásná představa. Platím jednu platbu, mám nové auto, které voní, nestarám se o servis a za 3 až 4 roky mi to auto vymění a já platím znovu. Má to ale i svá úskalí,“ zdůrazňuje Hatlapatka.

Výhodou je určitě méně starostí s provozem automobilu. V těch nejvyšších tarifech skutečně jen auto tankujete. O zbytek se stará leasingová společnost. Odpadá starost s odprodejem starého vozu a strachu z toho, kolik za své auto dostanete. „To vše je ale dnes vykoupeno poměrně vysokou měsíční cenou,“ říká Hatlapatka.

Obvykle je ve smlouvě sjednaný také roční nájezd kilometrů. Pokud ho přejedete, může vás to přijít draho.

A problém může nastat i v případě potřeby předčasného ukončení smlouvy. Bývá zapeklité a je potřeba počítat s nemalými sankcemi.

„Ty se většinou vypočítávají jako součet splátek do konce smluvního vztahu. Navíc vám v tu chvíli společnost rozpočítá najeté kilometry, a pokud zjistí, že jste poměrově nad limitem, doplácíte i je,“ popisuje Hatlapatka.