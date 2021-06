Konsolidace: místo více úvěrů jen jeden. A výhodněji

Spotřebitelský úvěr na auto, nové domácí spotřebiče na splátky, k tomu kreditní karta. Každý úvěr u jiné finanční instituce, s jiným datem pravidelné splátky, s jinou úrokovou sazbou a délkou splatnosti. Taková situace není řadě lidí cizí. A pokud začne osobní nebo rodinný rozpočet zatěžovat příliš, je dobré přemýšlet o konsolidaci úvěrů, tedy sloučení všech do jednoho jediného.

„Konsolidací totiž získáte jediný splátkový kalendář, jedny podmínky a jednoho finančního partnera,“ říká Lukáš Kulhavý, která má na starost nezajištěné úvěry v České spořitelně. Vše pak bude přehledné, jednoduché, navíc bezpečnější. Nemusíte totiž každý měsíc myslet na to, zda vám všechny splátky v pořádku odešly. Tím předejdete riziku, že zapomenete a dostanete se do prodlení se splátkou a následnému možnému záznamu v registrech.

Kdy ještě o sloučení úvěrů přemýšlet

Uvažovat o sloučení půjček se ale vyplatí i v dalších situacích. „Určitě je vhodné refinancovat, pokud máte na aktuálním úvěru či úvěrech nevýhodné sazby či poplatky,“ uvedla Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank. Konsolidace totiž dokáže nabídnout výhodnější úrokové sazby i celkové náklady na úvěr.

Výhodné to může být podle Černé i pro ty, kteří by si potřebovali „ulevit“ na měsíčních výdajích, nebo si ke konsolidovaným půjčkám vzít novou hotovost a prodloužit si délku splácení. Vhodné řešení to může být také pro lidi, které zasáhl covid a propadly se jim příjmy.

Pozor ale, aby banka na sloučení vašich úvěrů přistoupila, nesmíte již být v potížích. „Konsolidovat nejde úvěry, u kterých je klient v prodlení se splácením,“ vysvětluje Michal Teubner, tiskový mluvčí Komerční banky.

Kolik půjček lze sloučit

Konkrétní parametry pro sloučení půjček jsou u bank obdobné, liší se spíš v detailech. „Umožňujeme sloučit nezajištěné úvěry, tedy půjčky s pravidelnou splátkou, kreditní karty, kontokorenty a revolvingové úvěry, a to jak od bankovních, tak i nebankovních společností,“ vyjmenovává Jana Pokorná, tisková mluvčí Air Bank. Jinými slovy, banky umožňují sloučit takové půjčky, které jsou dohledatelné a ověřitelné v registrech.

Množství půjček, které lze sloučit do jedné, se ovšem již liší banku od banky. Například u Komerční banky není počet konsolidovaných úvěrů omezen a lze sloučit i úvěry manželů. U Air Bank lze sloučit maximálně 20 závazků. „Ze zkušenosti ale víme, že 95 procent klientů potřebuje sloučit maximálně 5 závazků,“ doplňuje pokorná.

Stejně tak se liší celková výše, které může konsolidovaný úvěr dosáhnout. Například u ČSOB a Moneta Money Bank je horní hranice stanovená na 800 tisíc korun, u Air Bank na 900 tisíc korun, u Sberbank na 1 milion korun a u Komerční banky a České spořitelny dokonce na 2,5 milionu korun.

Výhodnější sazba i benefity

Rozdíly jsou i v úrokových sazbách. V případě Monety začíná na 3,5 procenta ročně, u Optimální půjčky od Komerční banky je sazba od 3,8 procenta ročně, u Air Bank získáte sazbu od 3,9 procenta. ČSOB od 1. května 2021 garantuje úrokovou sazbu 4,5 procenta ročně. Maximální doba splácení je u všech uvedených bank 10 let. Individuálně lze za určitých okolností dohodnout delší.

U některých bank pak lze získat i nějaký benefit navíc. „Najdete například úvěry s tzv. bonusovou úrokovou sazbou. Vydržíte-li splácet do určité doby úvěr u daného poskytovatele, ukončí vám splácení dříve,“ říká Dalibor Čerych, finanční poradce společnosti Bidli. Například Česká spořitelna klientům za řádné splácení odpouští až 15 splátek z nově vzniklého konsolidovaného úvěru. Sberbank nabízí od 1. června bonusovou úrokovou sazbu 1,99 procenta ročně, dosáhnete jí ale jen při dodržení bankou stanovených podmínek (např. nesmíte být po celou dobu v prodlení se splátkami, nesmí dojít k žádné mimořádné splátce).

U ČSOB je součástí konsolidace Flexi balíček, díky kterému si každý může splácení upravit tak, jak zrovna potřebuje. Splátky je možné snížit, zvýšit i odložit, přičemž tyto změny jsou bez jakýchkoliv poplatků. V Air Bank získáte možnost využít každý rok dvouměsíční splátkové prázdniny.

Možnosti mimořádných splátek

Obecně pak platí, že u konsolidovaného úvěru můžete bez sankcí dát mimořádnou splátku nebo ho doplatit úplně. „Tedy pokud máte úvěr s počátkem po listopadu 2016,“ zdůrazňuje Dalibor Čerych. U těchto novějších úvěrů má totiž věřitel, tedy banka, právo jen na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Jejich výše je zákonem omezena na maximálně 1 procento z výše mimořádné splátky či předčasného doplacení.

Dodejme, že konsolidaci půjček umožňují i někteří nebankovní poskytovatelé. Například u Zonky lze půjčky sloučit do jedné s úrokovou sazbou od 2,99 procenta. Možné je také uhradit mimořádné splátky nebo úvěr doplatit celý, a to bez poplatků.