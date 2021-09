Zonky mění strategii, lidé už nebudou půjčovat přímo lidem

Platforma Zonky umožnila před lety investovat do konkrétní půjčky. Lidé si mohli podle příběhu, sympatií a podmínek vybrat, komu na jeho potřeby půjčí. To teď končí, Zonky přestane tyto manuální investice nabízet. Lidé budou moci nově investovat jen prostřednictvím služby Rentiér, která investici automaticky rozloží do několika stovek úvěrů.