Zonky střídá šéfa, hlavním důvodem je ukončení mezinárodní expanze

Novák vedl firmu tři roky. Společnost Zonky v té době zaznamenala rychlý růst, zvyšoval se počet klientů i poskytnutých úvěrů. Po finanční stránce však zůstávala v červených číslech. „Když jsem do Zonky nastoupil, byli jsme spíš startup. Jirkovi ale předávám Zonky, které už půjčilo lidem přes deset miliard a má 90 tisíc klientů,“ říká Novák.

Od letoška se Novák chtěl soustředit hlavně na expanzi Zonky na další evropské trhy. Jenže nové vedení Home Creditu, pod nějž firma patří, v lednu rozhodlo, že za hranice se nepůjde a je třeba se soustředit na český trh. Podle původního plánu si měli Novák s Humhalem povinnosti rozdělit. A český provoz měl řídit právě Humhal.

„Jirka se na roli šéfa českého businessu dlouhodobě připravoval, a když došlo ke zrušení expanze, šlo mu to už tak dobře, že jsem se dohodl s vedením skupiny na plánech nic neměnit a roli šéfa předat Jirkovi,“ říká Novák. Skupinu PPF nyní zcela opouští, do budoucna by se chtěl věnovat mezinárodním projektům v oblasti e-commerce či digitalizace.

Své cíle Zonky nemění. Letos se chce finančně přehoupnout do zisku a směřovat k desetinovému podílu na trhu nezajištěných spotřebitelských úvěrů v Česku. Nyní má v nových úvěrech kolem pěti procent.

Humhal nastoupil do Zonky před třemi lety. Stojí za většinou nových produktů, které společnost uvedla na trh jako alternativu ke klasickým finančním službám. Do té doby působil na pozici finančního ředitele v Home Credit Vietnam, která patří stejně jako Zonky pod křídla skupiny PPF. Má pracovní zkušenosti také z Raiffeisenbank, eBanky, Komerční banky a Citibank.