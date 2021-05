Bydlí s námi dceřin přítel a dluží, kam se podívá. Máme se bát o dům?

Pan Karel vlastní dům, ve kterém bydlí s manželkou a dvěma dospělými dětmi. Před časem se k nim nastěhoval i dceřin přítel, mladý pár totiž čekal rodinu. Miminko už se má zdárně k světu, jenže pan Karel právě zjistil, že jeho budoucí zeť Matěj má na krku několik exekucí.

„Nedovolil jsem mu zřídit si u nás trvalé bydliště, takže jsem přesvědčen, že pro Matějovy dluhy k nám exekutor nemůže,“ říká pan Karel. „Manželka se ale bojí, že to tak není a že můžeme přijít i o dům, kdo má pravdu?“ ptá se čtenář.

Pan Karel je přesvědčen, že svůj majetek ochránil tím, že u něj nezdárný Matěj nemá trvalé bydliště. Má pravdu? Může klidně spát? Pokud vím, exekutor má právo vstoupit všude tam, kde se oprávněně domnívá, že dlužník bydlí?

Ano, je to tak. Exekutor v případě způsobu exekuce prodejem movitých věcí může postihnout všechny věci ve vlastnictví dlužníka, tedy i ty, které nejsou v místě jeho trvalého bydliště.

Exekutor je oprávněn učinit osobní prohlídku bytu a jiných místností dlužníka, jeho skříní či jiného nábytku v nich umístěných, v nichž se nachází dlužníkův majetek. Dlužník je povinen všechna místa, kde se nachází jeho věci, zpřístupnit. A skutečný vlastník nemovitosti, v našem případě pan Karel, je povinen tuto prohlídku strpět.

Jen v této souvislosti podotýkám, že v rámci opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (§ 23 z. č. 191/2020 Sb.) není možné provést exekuci prodejem movitých věcí až do 30. června 2021.

Co může exekutor zabavit a co naopak zabavit nesmí?

Zabavit lze všechny věci kromě těch, které dle zákona exekuci nepodléhají. Exekuce se zpravidla nemůže týkat těch věcí, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, nebo i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy.

Jde například o oblečení, prádlo, obuv, obvyklé vybavení domácnosti jako postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Obvyklým vybavením domácnosti se pak myslí věci opravdu nezbytně potřebné pro uspokojení potřeb dlužníka a jeho rodiny. A i když je dnes například televize obvyklou součástí vybavení domácnosti, neznamená to nutně, že je nezbytně potřebná a nelze ji zabavit.

Co když zabavená televize nepatří mladým, ale rodičům? Jak se bránit?

Nejprve je možné požadovat tzv. vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh je nutné podat u daného exekutora, který věc pojal do soupisu, a to nejpozději do 30 dnů, kdy se o tom daná osoba - navrhovatel (zde Karel) dozvěděla. Zároveň je však nutné doložit, že vlastníkem těch věcí je navrhovatel a nikoliv dlužník, a to účtenkami, fakturami, kupní smlouvou apod. Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí nevyhoví, lze podat tzv. vylučovací žalobu u soudu, který rozhodne, zda má být daná věc postižena exekucí či nikoliv.

Pavel Strnad Absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Studoval na Universitá La Sapienza v Římě a The John Marshall Law School v Chicagu.

Je vedoucím advokátem a zakladatelem AK Polverini Strnad.

Specializuje se na právo nemovitostí včetně bankovního financování a insolvenčního práva.

Spolupracuje se společností Právní Ochrana Majetku – P.O.M. s.r.o.

Co byste Karlovi doporučil, jak má ochránit svůj majetek?

Doporučujeme zejména u dražších a významnějších věcí uchovávat si doklady (účtenky, faktury, výpisy z účtu), ze kterých vyplývá, že Karel uhradil jejich cenu a že je jejich vlastníkem.

Asi ale nehrozí, že by skončil dům v dražbě?

Obecně platí, že exekutor je povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů a ceny předmětu. Pokud však nelze provést jiný způsob exekuce, nejde o nevhodný způsob a exekuci provést lze.

V tomto případě však k dražbě nemovitosti nedojde bez ohledu na vhodnost a přiměřenost. Matěj jako dlužník není vlastník nemovitosti, což bude zřejmé a snadno doložitelné z katastru nemovitostí. Nelze tak tuto nemovitost zpeněžit k uspokojení jeho věřitelů.

Má Karel nějakou šanci zjistit, kde všude Matěj dluží?

Pro tento případ si lze opatřit výpis z Centrální evidence exekucí (CEE), který vede Exekutorská komora ČR. Tento výpis je zpoplatněn a získáte ho na pobočkách České pošty s Czech Pointem, nebo přímo v sídle Exekutorské komory v Brně. Elektronický náhled lze opatřit i přes webové rozhraní www.ceecr.cz, které je také zpoplatněno.

Z této evidence však lze zjistit informace týkající se pouze dluhů, u kterých již bylo zahájeno exekuční řízení. Své další dluhy by měl primárně Matěj evidovat a hlídat sám.

K tomu je ale potřeba mít řádnou adresu, kde bude přebírat poštu. V domě, ve kterém dnes bydlí, trvalé bydliště nemá. Kam se mu bude pošta doručovat?

Matějovi buď zůstane původní adresa trvalého pobytu, kterou měl dosud, nebo pokud by tento údaj měl být vymazán (např. na návrh vlastníka dané nemovitosti), vyzve ho úřad k doložení užívacího práva a pokud se tak nestane, zapíše jako adresu trvalého pobytu adresu sídla úřadu, v jehož územním obvodu měl trvalý pobyt doposud.

Osobám, které mají adresu trvalého pobytu v sídle úřadu, je úřad povinen zajistit vhodné místo, kam bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Je zde i jiná možnost?

Je zde i jiná možnost, a to požádat o zapsání korespondenční adresy do informačního systému evidence obyvatel. Všechny úřady pak budou důležité písemnosti zasílat na takto určenou adresu, takže by měly Matěje zastihnout. V dané situaci lze zřízení korespondenční adresy bezpochyby doporučit, neboť nepřebírání zásilek danou věc vždy jen zhorší a následky stejně nastanou, jen se o nich nedozvíte.

A co můžeme doporučit Karlově dceři? Svatbu mladí odložili na dobu, až se otevřou restaurace. Tady je ale asi namístě sepsat manželskou smlouvu?

V tomto případě důrazně doporučuji ujednat si před vstupem do manželství tzv. režim oddělených jmění. Jinými slovy uzavřít předmanželskou smlouvu, nechat ji zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a zamezit tak vzniku společného jmění manželů. Pokud by totiž po uzavření manželství vzniklo SJM, hrozilo by, že by věřitelé v exekuci mohli postihnout veškerý společný majetek obou manželů, nikoliv jen majetek Matěje.