Milostivé léto pomůže lidem napravit hříchy z mládí

V období od 28. října do 28. ledna mají lidé v exekuci příležitost splatit věřiteli pouze jistinu, tedy původní dluh. A současně poukázat jednorázovou odměnu exekutorovi ve výši 908 korun. Ostatní takzvaná příslušenství k dluhu, jako jsou penále, úroky nebo poplatky advokátovi, jim budou odpuštěny.

„Milostivé léto je unikátní. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ uvádí odborník na oddlužení z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Milostivé léto podle něj využijí až desítky tisíc lidí. Odpuštěny by jim mohly být vedlejší náklady k jejich dluhům ve výši až jedné miliardy korun. A stačí přitom málo. Dlužník musí při uplatnění oddlužení v době milostivého léta výslovně uvést, že jej chce při splátkách využít a zároveň vyzvat exekutora k postupování podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25. Další podmínkou je, že žadatel není v insolvenčním řízení.

Odpuštění se vztahuje pouze na dluhy vymáhané soudním exekutorem, nikoli na daňové nebo správní exekuce, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

„U závazků vůči finanční správě mohou dlužníci z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky,“ radí finanční správa s tím, že finančnímu úřadu k tomu stačí podat žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá.

Oddlužení má své podmínky

Požádat o využití institutu milostivého léta mohou pouze lidé v exekuci, nikoli pak v insolvenci. Nutné je zdůraznit i to, že odpuštění dluhů se týká pouze pohledávek vůči takzvaně veřejnoprávnímu subjektu, u kterého již dluh vymáhá soudní exekutor.

„Nejčastěji tak půjde o odpuštění dluhů na zdravotním a sociálním pojištění, u dopravních podniků za jízdu bez platného lístku, ale například i za komunální poplatky u města či obce, tedy svoz odpadu a další,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Dodává, že měl klienta, který od svých 18 let jezdil načerno hromadnou městskou dopravou, aby pak za pár let měl za několik málo pokut zaplatit právním kancelářím a soudům bezmála sto tisíc korun.

Podle zkušeností finančního poradce se lidé do dluhů často dostávají již v mladém věku, kdy příliš neřeší, jestli si platí povinné odvody na pojištění nebo do 30 dnů uhradí pokutu za jízdu načerno. A právě tím se pomalu dostávají do exekutorské spirály, kdy sankce za nesplacení původního dluhu každý měsíc často až raketově narůstají.

„Při pohledu do exekučního příkazu, kdy se vymáhaná částka kvůli penále a poplatkům násobně navýší, lidé na splácení raději rezignují a začnou takzvaně přežívat,“ říká Vladimír Weiss a doplňuje další příběh z praxe: „Při výpovědi z práce mladý muž neřešil, že se má jít přihlásit na úřad práce především i kvůli placení povinných odvodů. Několik měsíců pracoval takzvaně na dobré slovo, zdravotní ani sociální pojištění neplatil a za sedm měsíců se mu dluh přehoupl přes 50 tisíc korun.“

Nejen tito lidé mohou požádat o odpuštění příslušenství dluhu, milostivé léto se týká například i dlužníků společnosti ČEZ.

Šanci mají i klienti pojišťoven

Nicméně Vladimír Weiss připomíná, že právě u odpuštění příslušenství k dluhu na zdravotním pojištění panovala v prvních týdnech milostivého léta tak trochu nejistota. Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) totiž upozorňovali, že zákon upravující milostivé léto, co do odpuštění sankcí na zdravotním pojištění, není úplně jasný. Obrátilo se proto s žádostí o ujasnění legislativní normy na ministerstvo spravedlnosti. To nakonec rozhodlo ve prospěch dlužníků, kteří nyní smějí až do 28. ledna 2022 požádat zdravotní pojišťovnu o odpuštění penále a dalších pokut také na zdravotním pojištění.

„VZP na základě obdrženého stanoviska ministerstva spravedlnosti osloví smluvní exekutory s jasnou informací, že pro účely Milostivého léta je penále na pojistném příslušenstvím, které nebude vymáháno jako součást jistiny a dluh z titulu penále bude prominut,“ potvrzuje ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Všeobecná zdravotní pojišťovna aktuálně eviduje zhruba 230 tisíc lidí s nějakým dluhem na zdravotním pojištění. A další tisíce jich pak mohou mít i ostatní tuzemské zdravotní pojišťovny.