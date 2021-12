PODCAST: Nejčastější dluhová past? Dnes energie i dítě jedoucí na černo, varuje Hůle

„Spotřebitelské půjčky co do objemu půjčených peněz jsou v menšině oproti hypotékám či půjčkám na rekonstrukci bydlení,“ poukazuje Daniel Hůle z Člověka v tísni na poměr původu exekučních řízení. Pokud jde o spotřebitelské půjčky samotné má Hůle jasno. „Naprostá většina našich klientů si na sebe vzala spotřebitelskou půjčku, často ale proto, aby vykryli momentální potřebné výdaje. Odejde jim například spotřebič, bez kterého se neobejdou. Nemají třeba na zaplacení energií nebo nájmu. To, že by se za peníze z půjčky kupovaly dárky, se týká jen části lidí.“

Kvalitativní studie Jak zůstat člověkem v síti dluhů dostupná na stránkách Mapy exekucí shledává, že neschopnost splácet vychází primárně z nenadálé tíživé životní situace. „Výraznou roli tam hraje víra v sebe sama. Dlouho a dost vydělávám a neměl jsem žádný karambol. Prostě se to stává, ale spousta lidí si myslí, že jim se to nestane,“ potvrzuje závěry studie Daniel Hůle, který zpochybňuje tvrzení, že by za exekuce mohla pouze finanční negramotnost.

Daniel Hůle upozorňuje i na jiné formy dluhu, například přečerpání kreditní karty či kontokorentní úvěry. „Přeci jen ty vánoční dárky účet vysají rychleji a ve chvíli, kdy někdo přečerpá účet, má spotřebitelskou půjčku. U střední třídy relativně běžný fenomén,“ říká Hůle a dodává, že ekonomické zázemí zájemce o půjčku určuje, ke komu si pro ni přijde. Bohatší chodí hlavně za bankami, zato chudší si půjčí u nebankovních společností.

Lék na krizi exekucí

Každý dluh s sebou nese tzv. příslušenství, tedy úroky či náklady spojené s vymáháním dluhu. Některé exekuce tak kvůli tomuto příslušenství nabobtnaly až do stonásobku původního dluhu. Dlužníkům, kteří nejsou celou svou exekuci schopni splatit, ale v posledních měsících svítá naděje. Milostivé léto je akce, do které se mohou přihlásit ti, kteří dluží státu, obci či jejich organizacím. Stačí zaplatit původní dlužnou částu a poplatek 908 korun exekutorovi.

Milostivé léto se může týkat i těch, kteří dluží soukromým úvěrovým společnostem. Do akce, jež končí 28. ledna, se zapojila Česká spořitelna, Moneta, Air Bank či Home Credit a další instituce. Tento týden uběhla polovina lhůty pro oznámení využití Milostivého léta, která podle Hůleho je „do značné míry lékem na krizi exekucí.“ Přestože podle něj nemáme problém s příbytkem exekučních řízení, stále tu máme nános těch, které vznikly za „nemravných podmínek. Milostivé léto míří právě na ně,“ vysvětluje Hůle.