Milostivé léto je i pro dlužníky VZP, oznámil šéf pojišťovny

VZP dosud uváděla, že na ni zákon o milostivém létu nepamatuje. Podle pojišťovny soudy opakovaně posuzují penále jako samostatnou pohledávku ze zdravotního pojištění. To však poslanci, kteří novelu připravili, odmítali.

Takzvané milostivé léto se týká dluhů u institucí, které spadají pod stát. Začalo platit 28. října, trvat bude do 28. ledna. Dlužníci dostanou možnost zaplatit dluh, tedy jistinu, plus poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 750 korun plus DPH, tedy 908 korun. Tímto se celý dluh i se všemi dosavadními úroky z prodlení i poplatky na vymáhání dluhu umaže.