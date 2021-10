Startuje Milostivé léto. Češi mají šanci zbavit se exekucí. Jak na to

Bez aktivity to nepůjde, ale šance skoncovat s exekucemi díky akci Milostivé léto je právě teď hodně veliká. Základní podmínkou účasti v programu, který startuje od 28. října a končí 28. ledna 2022, je, že se exekuce týká veřejnoprávní instituce.

A výhodou, že pak kromě původního dluhu a poplatku exekutorovi (907,50 Kč včetně DPH) dlužník nemusí platit žádné další úroky, poplatky, penále... Díky tomu zaplatí třeba i jen desetinu v současnosti vymáhané částky. „Program odpuštění veřejných dluhů je určen fyzickým osobám, jak spotřebitelům, tak podnikatelům ,na ičo‘,“ upřesňuje David Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

Je třeba zdůraznit hned na začátku, že Milostivé léto je milostivé vůči těm, kteří se aktivně snaží své závazky řešit. Nic se neděje automaticky a bez výrazného přičinění dlužníka postiženého exekucí.

Pokud patříte k těm, kdo mají problémy v komunikaci s úřady, a nejste si jisti, zda administrativu s Milostivým létem zvládnete, požádejte někoho blízkého o pomoc, případně ho vybavte plnou mocí, aby vás zastupoval. Nebo navštivte poradnu zabývající se finančním poradenstvím – například Poradna při finanční tísni či poradny při charitách pomohou zdarma.

Přestože období tří měsíců na zbavení se dluhu vypadá jako dlouhé, není. Bude třeba se v dluzích zorientovat a vyplnit nějaké žádosti. S přípravou začněte hned, ať můžete peníze poslat co nejdříve po 28. říjnu.

1. Udělejte inventuru závazků

Program oddlužení se týká všech exekucí, kde věřitel doručil návrh na zahájení exekuce soudu či exekutorovi před 28. 10. 2021. Když někomu exekuce teprve vzdáleně hrozí, Milostivé léto mu nepomůže. Důležitou podmínkou je, že musí jít o dluhy veřejnoprávní.

Typičtí věřitelé:

Česká republika či územní samosprávný celek (kraj, obec) – například poplatky za odpady, nájemné v městských bytech, některé dopravní pokuty (vymáhané exekutorem, nikoli celní správou)...

Státní příspěvková organizace nebo státní fond – například pokuty nezaplacené za přestupky v národním parku

Veřejná vysoká škola – například poplatek za delší studium

Zdravotní pojišťovna – například platba pojistného

Český rozhlas, Česká televize – koncesionářské poplatky

Státní podnik či právnická osoba, v níž má většinový majetkový podíl stát – například pokuty za jízdy načerno, nezaplacené účty za elektřinu u ČEZ...

Je důležité projít si své věřitele a ověřit, zda se počítají mezi ty vyvolené. ČEZ ano, E. ON nikoli. Dopravní podnik hl. m. Prahy ano, RegioJet nikoli. „Jestli jde o veřejnou instituci, zjistíme nejlépe na internetových stránkách věřitele nebo na serveru ministerstva spravedlnosti justice.cz,“ radí David Šmejkal. Mezi akcionáři je v takovém případě uveden například stát či město, obec.

Platí přitom i podmínka, že dluh je v exekuci. Peníze, které vymáhá celní a daňová správa, do akce nespadají.

A ještě jeden háček tu je. Přeprodané dluhy. Pokud jste měli například dluh u dopravního podniku, dlouho jste nespláceli a firma se rozhodla prodat balík takových pohledávek inkasní agentuře, máte také smůlu. Informaci o tom, že byl váš dluh přeprodán, jste dostali ve chvíli, kdy k prodeji došlo, spolu s novým splátkovým kalendářem.

I když však v Milostivém létu nezrušíte všechny své exekuce, vyplatí se zbavit se alespoň části z nich.

2. Zeptejte se na poště či u soudu

Jste v dluzích a exekucích tak zamotaní, že vůbec nevíte, komu a kolik dlužíte? Pokud byste si mysleli, že se podíváte na elektronický Portál občana a tam najdete potřebnou informaci, jste na omylu. Můžete však vznést dotaz na Centrální registr exekucí (ceecr.cz), vyjde vás na 60 korun za každý dotaz (1. dotaz, zda máte exekuce, další dotazy detaily o jednotlivých exekucích). Stejně tak se můžete obrátit na poštovní CzechPoint (CzechPointy na obecních úřadech to neumí). I zde počítejte s poplatkem 50 korun za každou stránku.

Ptát se lze i u soudu. Není to naštěstí tak složité, jak to zní. V podstatě stačí na adresu okresního soudu místně příslušného k bydlišti (seznam najdete na https://www. justice.cz/soudy) dlužníka poslat dopis (datovou zprávu) s prosbou o výpis doposud nařízených exekucí. Do 15 dní byste měli informaci získat.

3. Zjistěte výši svých dluhů

Potřebujete informaci, kolik aktuálně svému věřiteli dlužíte – je totiž pravděpodobné, že jste již část dluhu splatili. Aktuální výši dluhu vám sdělí buď přímo věřitel, nebo exekutor. Jen pozor, nestačí mu jen zatelefonovat, dotaz musíte vznést oficiálně a na odpověď si nejspíš chvíli počkáte, protože termín pro ni není nikde stanoven. Pro urychlení je dobré v dopise napsat, že odpověď vám stačí třeba e-mailem, a uvést adresu, na které čekáte zprávu.

Exekutor odpoví bez zbytečného odkladu. Přednost ale pochopitelně mají procesní podání – návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce a podobně. Ty exekutor musí vyřídit přednostně. S blížící se účinností velké novely exekučního řádu a občanského soudního řádu budou exekutoři velice vytíženi. „I v rámci Milostivého léta se na exekutory bude obracet najednou velké množství dlužníků – může se stát, že ani třicetidenní lhůta nebude postačovat na vyřízení všech podání. Pro všechny tedy platí, aby řešili svá řízení co nejdříve,“ upozorňuje Jan Mlynarčík z Exekutorské komory ČR.

Ideální je navrhnout exekutorovi právě onu třicetidenní lhůtu, a pokud odpověď nedostanete, požádat o pomoc soud – ten může exekutorovi vydat pokyn, aby jistinu vyčíslil. Bezplatnou žádost lze sepsat osobně přímo v sídle soudu či poslat dopisem či datovou schránkou.

4. Počítejte s poplatky

Úroky a penále se ruší, ale všechny poplatky nikoli. Ke splacení jistiny budete muset přidat 907,5 koruny pro exekutora (je to 750 korun + DPH). Za každou exekuci. Pokud tedy máte dluh třeba za tři nezaplacené pokuty dopravnímu podniku, které jsou vymáhány každá zvlášť, zaplatíte tento poplatek třikrát. I kdyby to mělo být té samé exekutorské kanceláři. Příklad? Třikrát jste jeli načerno, třikrát vás chytili, nezaplatili jste a teď máte tři exekuce. Věřitel je přitom stejný dopravní podnik a vymáhá je stejný exekutor.

5. Zaplaťte a napište dopis

Až si sečtete dluh a poplatek, pošlete peníze exekutorovi (platební údaje jsou stejné, jako když se splácí exekuce). A nezapomeňte hned napsat dopis, že jde o splátku konkrétní jistiny a o poplatek v rámci Milostivého léta. Jinak by se splátka započetla jako „klasická splátka dluhu“. I tento přípis je třeba podat oficiálně – nestačí telefon ani obyčejný e-mail, zvolte doporučený dopis, zprávu poslanou datovou schránkou či alespoň zprávu opatřenou elektronickým podpisem.

6. Zeptejte se na dluh i v bance

Protože banky, pojišťovny telefonní operátoři, energetické společnosti atp. nejsou obvykle státní firmy, jich se milostivé léto z principu netýká. Většinu z nich ale situace tíží, a proto pečlivě pracují s dlužníky, nastavují s nimi splátkové kalendáře a domlouvají další postup tak, aby k exekuci vůbec nedošlo.

O krok dál jde například Airbank. „V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 v duchu podobné myšlenky pomůžeme klientům s jejich exekucemi, které vznikly jako důsledek nesplácení jejich úvěrů, a připravíme naši vlastní akci. V tuto chvíli ještě pracujeme na detailních podmínkách,“ říká Jana Pokorná z Airbank.