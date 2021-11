Dluhová amnestie většinu nespasí. Může si ji totiž dovolit jen zlomek dlužníků

Josef Dobrý z Ústí nad Labem má na krku dvoumilionovou exekuci. Původní profesí taxikář nezvládl před sedmi lety provozování hospody. Dostal se do ztráty a neplatil nájemné a energie. Právě na lidi jako on nyní míří takzvané milostivé léto. Čili šance zbavit se exekuce tím, že člověk splatí alespoň jistinu dluhu a náklady exekuce ve výši 908 korun. Problém je, že ani to velká část dlužníků nedokáže. Nemají totiž nic naspořeno.



Já už nevím, jak ten zákon udělat ještě mírnější. Jak by k tomu přišli ti, kdo do této doby byli schopni splácet jistinu, příslušenství, úroky i penále? Patrik Nacher poslanec ANO