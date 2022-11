Zhodnocení vkladů na „spořácích“ dál roste. Nejlepší úrok je přes 6 %

Vyplývá to z analýzy, kterou ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparáda.cz mapujeme situaci na bankovním trhu.

V listopadu prošlo analýzou více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 19 bankovních institucí včetně družstevních záložen.

„Do porovnání byly zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnotili jsme jako vždy výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Jan Bachura, analytik Scott & Rose.

Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, je proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. „Jedná se tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ dodává analytik.

Nejlepší spořicí účty v současnosti nabízejí Max banka, UniCredit Bank, Trinity Bank a NEY spořitelní družstvo. Pro přehlednost rozdělujeme nejlepší spořicí účty do tří kategorií podle výše vkladů.

Žebříček nejlepších spořicích účtů v listopadu 2022

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

První dvě kategorie pro drobné a střední střadatele mají tentokrát stejné vítěze. Nejlépe zhodnotí vklady na spořicím účtu do 300 tisíc korun i od 300 tisíc do 600 tisíc korun Max banka. Na druhém místě je UniCredit Bank a třetí příčka patří Trinity Bank.

Spořicí účet do 300 tisíc a od 300 tisíc do 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba Max banka Spořicí účet 6,01 % UniCredit Bank Běžný účet na spoření 6,00 % Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,68 % Zdroj: Finparada.cz, listopad 2022

První místo patří Max bance, která od 4. října 2022 nabízí nový spořicí účet s úrokovou sazbou 6,01 % p.a., a to bez omezení výše vkladu a bez podmínek. Úroková sazba platí pro nové i stávající klienty, kteří si nový spořicí účet mohou sjednat prostřednictvím internetového bankovnictví.

Na druhé místo se dostala UniCredit Bank, která od 9. listopadu 2022 nabízí pro nové klienty, kteří si sjednají některý z běžných účtů (START, OPEN nebo TOP), druhý běžný účet na spoření s úrokovou sazbu 6 % p.a. pro vklady do 500 tisíc korun, nad tento limit vklady nejsou úročeny. Běžný účet lze sjednat na webových stránkách UniCredit Bank nebo na kterékoliv její pobočce. Úrokovou sazbu ve výši 6 % přitom banka garantuje do 31. 3. 2023.

Na třetím místě je Trinity Bank se spořicím účtem Výhoda+ Dobrý klient. Ten od 3. listopadu 2022 poskytuje úrokovou sazbu 5,68 % p.a., úrok je s garancí do 30. 6. 2023. Vklady do 500 tisíc korun jsou úročeny úrokovou sazbou 4,08 % p.a. Uvedené podmínky se vztahují pouze na spořicí účty založené od 1. října 2021 v rámci marketingové akce „Dobrý klient“. Spořicí účet lze sjednat online prostřednictvím formuláře na webových stránkách banky. Smlouvu lze také uzavřít na některé ze sedmi poboček banky.

Spořicí účet nad 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba Max banka Spořicí účet 6,01 % NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 5,75 % Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,68 % Zdroj: Finparada.cz, listopad 2022

První místo opět patří Max bance se spořicím účtem a úrokovou sazbou 6,01 % p.a. bez omezení výše vkladu a bez podmínek.

Na druhém místě je NEY spořitelní družstvo, které na spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 5,75 % p.a. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, minimální vklad je 20 tisíc korun. Podmínkou pro sjednání tohoto spořicího účtu je vedení běžného účtu, na kterém se připisují úroky. Přes běžný účet rovněž plynou veškeré peněžní toky, to znamená, že na spořicí účet nelze peníze poslat napřímo, ani je z něj přímo vybírat. Pokud chcete peníze na spořicí účet poslat, je nutné zadat pokyn a NEY spořitelní družstvo peníze převede z běžného účtu. Stejně tak je tomu v případě výběru peněz.

Další podmínkou pro založení spořicího účtu je ze zákona členství v družstvu. To znamená složit základní členský vklad ve výši 1 000 korun a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu. Pokud si klient sjedná spořicí účet například s vkladem ve výši 100 tisíc korun, musí ještě vložit 10 tisíc korun, a to formou základního vkladu ve výši 1 000 korun plus dalšího vkladu ve výši 9 000 korun. Vklad na spořicím účtu je pojištěný stejně jako v bankách, tedy do výše 100 tisíc eur, respektive ekvivalentu v korunách, na členské vklady se však pojištění ani úročení nevztahuje.

Na třetím místě je Trinity Bank se spořicím účtem Výhoda+ Dobrý klient a úrokovou sazbou ve výši 5,68 % p.a. (do 500 tisíc korun), resp. 4,08 % p.a. (nad 500 tisíc korun).

Aktuální nabídka spořicích účtů na trhu

A jaké jsou úrokové sazby na spořicích účtech napříč bankovním trhem? Aktuálně se pohybují v rozpětí od 4 % do 6,01 %. Bankovní nabídky se zároveň liší v tom, že některé umožňují střádat bez podmínek, nebo jen do určitého limitu.

Novinkou je i to, že některé banky, jako například UniCredit Bank, Trinity bank, Moneta Money bank a Oberbank garantují úrokovou sazbu do určitého data. Pro úrokové sazby na spořicích účtech přitom obecně platí pravidlo, že bez takové garance mohou banky sazbu kdykoliv změnit, a to jak směrem dolů, tak i nahoru.

Následující tabulka uvádí současnou nabídku spořicích účtů u vybraných bank včetně družstevní záložny. Úroková sazbu je roční (p.a.) a uvedeny jsou i podmínky, za kterých lze takové zhodnocení vkladů získat. V přehledu je i Spořicí účet Extra od Equa bank. Tato banka je sice od 14. 11. 2022 součástí Raiffeisenbank, nicméně tento Spořicí účet Extra byl do RB převeden beze změny podle podmínek sjednaných v Equa bank.

Banky a jejich spořicí účty jsou seřazeny podle úrokové sazby od nejvyšší po nejnižší. Za každou společnost byl vybrán jeden spořicí účet, který je pro danou banku nejtypičtější, nebo v akční nabídce.