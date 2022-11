KVÍZ: Šetříte, zhodnocujete nebo jen přicházíte o peníze?

Inflace je neúprosná a ukrajuje z vydělaných peněz. Pokud nám na konci měsíce něco zbude, měli bychom rozumně investovat. Situace ale může být taková, že nám naopak finance chybějí a hledáme, kde ušetřit. Jednou z položek, na které se můžeme zaměřit, jsou osobní a rodinné finanční produkty, běžný účet, půjčka, hypotéka či pojištění.

„Řada lidí měsíčně vyhazuje spoustu peněz za věci, které vlastně nepotřebuje, a to nejen materiální. Pokud se zaměříme na naše útraty optikou finančních produktů, můžeme nejen ušetřit, ale především předejít tomu, že máme například špatně nastavené pojištění,“ říká Jiří Hluchý, zakladatel a CEO fintechu Frenkee.

Jestliže ale máme vhodné produkty, peníze se nám dokonce můžou zhodnotit. „Nejprve zrušíme zcela nepotřebná pojištění, nebo naopak zařídíme ta důležitá. Následně se zaměříme na způsob, jak smysluplně šetřit nezávisle na tom, zda máme statisíce nebo pouze stovky korun,“ doporučuje Jiří Hluchý.

Od obyčejných spořících účtů můžete přejít k investování do podílových fondů, akcií či realitního trhu. Co se týká půjček, může být výhodnější všechny konsolidovat do jedné s menší splátkou.

Možností je spousta. Znáte je všechny? Náš kvíz vám napoví, jak si ve financích udělat pořádek.