Stavební spořitelny lákají na prémie. Jak a kde ze spoření dostat nejvíc

Stavební spoření je u nás už tři desítky let oblíbený produkt zejména mezi konzervativními střadateli, kteří chtějí mít při zhodnocování svých peněz stoprocentní jistotu. Jen za letošní první pololetí uzavřely stavební spořitelny přes 277 tisíc nových smluv, což je meziroční nárůst o 12 procent.

Lákadlem u stavebního spoření je vedle garantované jistoty vkladu také státní podpora, která může dosáhnout až na 10 procent z vložených peněz, nejvíce však 2 000 korun za rok.

Proti bankovním spořicím účtům aktuálně nabízejí stavební spořitelny nižší úrokové sazby, ale při započtení státní podpory a různých akčních bonusů mohou některé smlouvy nabídnout zhodnocení i přes 6,5 procenta za rok.

Nevýhodou je, že pro získání státní podpory jsou ve stavebním spoření peníze vázány nejméně šest let, což ze stavebního spoření dělá spíše určitý druh termínovaného vkladu. Na druhé straně se nelze spoléhat na to, že úrokové sazby na spořicích účtech v následujících šesti letech zůstanou na současných úrovních a výnosy ze stavebního spoření by je mohly do budoucna převyšovat výrazněji.

Cesta k levnějšímu úvěru

Zásadní síla stavebního spoření se ale ukazuje v dnešní době především v možnosti získat úvěr za výhodnějších podmínek než v případě hypotéky, na kterou nyní řada žadatelů nedosáhne. Úroky u řádných úvěrů ze stavebního spoření se pohybují okolo 3–3,5 procenta, což je zhruba poloviční výše proti aktuálním hypotékám.

Na financování bytových potřeb je možné získat od stavebních spořitelen i více než milion korun. To je sice méně, než dokáže financovat hypoteční úvěr, ale pro řadu rekonstrukcí či pořízení například dnes tolik žádaných fotovoltaických panelů či tepelných čerpadel je to částka dostačující. Díky nižší splátce je úvěr pro klienta únosnější a vyhoví i přísným regulačním limitům. Stavební spoření tedy není jen o zhodnocování peněz, ale zejména jde o cestu k budoucímu levnějšímu úvěru.

„Pojištěná“ sazba

Kapacity stavebních firem i společností, které instalují úsporné technologie, jsou velmi vytížené a je jasné, že mnohé projekty se uskuteční s časovým odstupem i několika let. To je příležitost pro založení stavebního spoření už dnes, aby po uplynutí stanovené čekací doby či dané doby dvou let mohli klienti čerpat řádný úvěr, který má výhodnější podmínky než úvěr překlenovací, jenž reflektuje komerční sazby na trhu. Založením stavebního spoření si dnes v podstatě „pojistíte“ výhodnější sazbu pro případný úvěr v následujících letech.

Svým způsobem je to návrat ke kořenům stavebního spoření, jehož smyslem bylo něco naspořit se státní podporou a zároveň získat levný úvěr pro řešení bytových potřeb. Nové bydlení jen s pomocí „stavebka“ zřejmě nepořídíte, ale může se stát nástrojem pro potřebnou renovaci tuzemského bytového fondu. Spolu s dotační podporou může akcelerovat zvyšování energetické účinnosti a soběstačnosti nemovitostí pomocí řešení, jako jsou zmiňované solární panely, tepelná čerpadla nebo například zateplování fasád. Čerpání případného úvěru a získání dotace se nijak nevylučuje, některé stavební spořitelny a finanční poradci v takových případech pomohou i s náležitostmi pro získání dotace.

Aktuální nabídka

A jak vypadají současné akce stavebních spořitelen? U všech je dnes nulový poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Buď jde o standardní věc, nebo o dlouhodobou akci, případně je uzavření smlouvy zdarma dáno jednoduchou podmínkou ohledně včasného zahájení spoření a výše úložky, tedy například do dvou měsíců odeslat na účet určitou částku.