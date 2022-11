Lidé přestávají šetřit pod matraci, banku volí podle pověsti, odhalil průzkum

Lidé si doma nechávají stále menší hotovost, částky nad padesát tisíc korun si schovávají pouze tři procenta Čechů. Úspory pak raději přesouvají na spořicí účty. Zatímco před pěti let takové účty využívalo 41 procent dotázaných, dnes je to o 24 procent více. Vyplývá to z průzkumu agentury Response Now zhotovené pro Garanční systém finančního trhu. Zúčastnilo se ho 1 139 respondentů.