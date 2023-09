Američtí retaileři bijí na poplach. Krámských loupeží přibývá, obchody se brání

V nadcházejících týdnech v obchodě řetězce Giant Food ve Washingtonu D. C. zmizí z uliček s kosmetikou a zdravou výživou všechny značkové produkty. Zákazníci si tedy nebudou moci do košíků dát žádný prací prášek Tide, zubní pastu Colgate nebo lék na bolest Advil, k mání budou pouze privátní značky. Všichni navíc budou muset před odchodem z obchodu předložit zaměstnanci účtenku ke kontrole. Je to zatím jeden z nejradikálnější z kroků tohoto regionálního řetězce supermarketů proti rozmáhajícím se krádežím. Informaci přinesl deník The Washington Post.

„V tomto konkrétním obchodě je to čím dál horší,“ říká prezident společnosti řetězce Giant Food Ira Kress o ztrátách. „A to jsme zde investovali značné množství peněz, dokonce více než v jakémkoli jiném obchodě,“ dodává.

Právě krádeže trápí v USA maloobchodníky všech velikostí. „Chceme nadále sloužit této komunitě, ale nemůžeme tak činit za cenu značných ztrát nebo rizik pro naše spolupracovníky, které máme dnes,“ dodává Kress.

Američtí prodejci potravin mají stále nižší marže, a tak vyšší náklady na provoz, pracovní sílu a nájemné na ně vytvářejí obrovský tlak. To některé donutilo dokonce zavřít prodejny ve velkých městských centrech. Společnost Giant Food, která má v současnosti 165 supermarketů ve státech Washington, Delaware, Maryland a Virginie, zatím nezavřela žádné ze svých obchodů. V květnu ovšem zavedla několik změn včetně najmutí většího počtu bezpečnostních pracovníků, uzavření vedlejších vchodů, odstranění položek s vysokým počtem krádeží z regálů a uzamčení většího počtu výrobků.

Více zamčených položek

V posledních měsících se obchody po celé zemi staly terčem bleskových přepadení či vloupání po pracovní době. Několik poboček společnosti Target se potýkalo s výhrůžkami bombových útoků a incidenty s napadením lidí v důsledku účasti na Měsíci hrdosti. „Náš tým se i nadále potýká s nepřijatelným množstvím krádeží v maloobchodě a organizovaným maloobchodním zločinem,“ řekl minulý měsíc investorům Brian Cornell, výkonný ředitel společnosti Target. Během prvních pěti měsíců letošního roku došlo podle něj v obchodech této značky ke 120procentnímu nárůstu případů krádeží spojených s násilím nebo hrozbou násilí.

Podle loni zveřejněné studie americké národní maloobchodní federace (National Retail Federation) vzrostl počet případů organizované maloobchodní kriminality v roce 2021 v průměru o 26,5 procenta. Majitelé obchodů podle této zprávy vinili organizovaný maloobchodní zločin z přibližně poloviny z 94,5 miliardy dolarů (2,1 bilionu Kč), o které v tomto roce přišli v maloobchodě. To podle šéfa společnosti Richarda Dreilinga přimělo maloobchodníky, jako je Dollar Tree, zaujmout velmi defenzivní přístup. Řetězec v minulém čtvrtletí zaznamenal 30procentní pokles hrubé ziskové marže, a to zejména kvůli snižování cen. Nyní bude více položek zamykat, přesouvat za pulty anebo se některé položky prostě přestane prodávat.

V centru Chicaga nedávno představila společnost Walgreens zbrusu nový koncept prodejny. Aby zamezila krádežím, její uspořádání má pouhé dvě uličky s produkty „nízké hodnoty“, jako jsou například náplasti, občerstvení nebo baterie. Zbytek zboží je uložen za pultem a zákazníci ho musí objednávat online. „Nemáme jinou možnost,“ říká Diane Hicksová, senior viceprezidentka pro provoz. Dodala, že také další obchody uzamkly všechny výrobky v těchto uličkách, nebo je úplně odstranily. „Nechat zboží volně dostupné pro naše zákazníky bohužel vybízí zloděje, aby přišli právě k nám,“ říká.

Ani prezident společnosti řetězce Giant Food Ira Kress není z nových opatření nadšený. „Nechci to dělat, i já bych rád tyto výrobky prodával v regálech,“ říká. Realita je ale podle něj taková, že například prací prášek Tide není v tomto obchodě ziskovým zbožím. „V mnoha případech je z regálů do dvou hodin pryč, takže k mání stejně není,“ uzavírá podle The Washington Post.