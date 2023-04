Veřejná doprava v Chicagu skomírá. Může za to kriminalita i práce z domova

Podle údajů chicagského policejního oddělení od 2. dubna 2019 stoupl počet trestných činů v celém městě o celých 62 procent. Důvodů pro útlum městské dopravy je však víc. Přibližně polovina zaměstnanců chicagské metropolitní oblasti stále pracuje z domova, město v poslední době opustily společnosti, jako je výrobce letadel Boeing, pobočky potravinářského gigantu Tyson Foods anebo hedgeový fond Citadel.

„Není pochyb o tom, že i to má vliv na počet našich cestujících,“ řekl v nedávném rozhovoru prezident chicagského dopravního podniku Dorval Carter. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Všechny tyto faktory ústí do chabých výdělků z jízdného. V roce 2022 činily příjmy dopravní společnosti téměř poloviční úrovně roku 2019. CTA teď odhaduje, že počet cestujících se letos zvýší jen o 9 procent proti roku 2022.„Jsme závislí na počtu cestujících a příjmech z jízdného, to se před pandemií ani po ní nijak zásadně nezměnilo,“ uvedl Carter.

CTA Chicago Transport Authority je dopravní podnik v americkém Chicagu. Provozuje ve městě a jeho okolí jak autobusové, tak železniční linky. Ty jsou označeny podle barev. Cestující platí 2,50 dolaru za jednotlivou jízdu vlakem, 2,25 za jízdu autobusem. Denní jízdenka stojí 5 dolarů, měsíční 30. V autobusech lze platit za jízdenku i hotově.

Na počátku pandemie se počet cestujících prudce snížil, mnoho systémů veřejné dopravy ve městě nemělo žádný plán obnovy. Nyní se život ve městě zvedá jen pomalu, protože mnoho lidí pracuje podle hybridních rozvrhů a do kanceláří se vrací jen na částečný úvazek.

Přestože má CTA až do začátku roku 2026 k dispozici dostatek peněz z federálních podpůrných fondů na pokrytí rozpočtových děr, čelí ročnímu deficitu ve výši přibližně 400 milionů dolarů. Carter uvedl, že CTA se snaží diverzifikovat své dotační toky, aby byl podnik v lepší pozici a dosáhl finanční stability. „Potřebujeme stálý zdroj příjmů,“ dodal šéf CTA.

Téma i pro starostu

Zatímco se CTA snaží vyrovnat svůj rozpočet a přitáhnout do souprav cestující, Chicago si v úterních volbách vybírá nového starostu. Kandidáti na tento post se v kampani logicky zaměřují právě na snížení kriminality. „Když máte problémy s kriminalitou nebo bezdomovectvím, tyto fenomény se odrážejí také v dopravních systémech, které slouží těmto komunitám,“ řekl Carter. Dodal, že veřejná doprava je reflexí fungování měst jako celků.

Násilí a obavy z kriminality ve třetím největším městě USA vyvolávají rozhořčení i mezi obyvateli i podnikateli. Miliardář Ken Griffin uvedl bezpečnost jako jeden z hlavních důvodů, proč přesunul svůj hedgeový fond Citadel z Chicaga do Miami.

V rámci boje proti kriminalitě město do služby povolalo více policistů i strážníků. Chicagské policejní oddělení ve svém vyjádření oponuje, že násilné trestné činy v rámci CTA se letos do konce března snížily o 4 procenta. Statistiky sice mohou odrážet zlepšení, ale cestující musí být přesvědčeni, že se nestanou jejich obětí.

„Když dojde k trestnému činu, přitahuje to velkou pozornost. Určitě to budí dojem, že jízda veřejnou dopravou v našem městě není tak bezpečná jako dříve,“ řekl Carter. „To je něco, co teď musíme řešit,“ uzavírá podle Bloombergu prezident chicagského dopravního podniku Dorval Carter.