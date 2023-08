Lupiči v Los Angeles vyrabovali obchod, ostrahu ochromili sprejem na medvědy

Sobotní incident v obchodním centru Canoga Park zachycuje video natočené svědkem. Záběry ukazují, jak lidé převážně v černém oblečení pobíhají mezi rozházeným vybavením obchodu s luxusním zbožím a věci vynášejí ven. Také je vidět rozbité sklo, v pozadí je slyšet alarm spuštěný visačkami na výrobcích.

Policie odhaduje, že loupežného přepadení se účastnilo 30 až 50 lidí, uvádí, že mezi podezřelými jsou muži i ženy. Škody odhadla na 60 000 až 100 000 dolarů (2,2 milionu Kč), pachatelé podle ní ujeli z místa činu v několika autech bez poznávacích značek. Žádné informace o zraněních ani zatčeních se během následujícího dne neobjevily.

Starostka Los Angeles Karen Bassová vyrabování obchodu označila za naprosto nepřijatelné. „Ti, kdo spáchali tyto činy a podobné činy v okolních oblastech, musí čelit odpovědnosti,“ uvedla.

