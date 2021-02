Automobilka Tesla vydělává na emisních kreditech, bez nich by byla ve ztrátě

Loňský rok byl pro Teslu přelomový. Poprvé se společnost ocitla v černých, či chcete-li, zelených číslech. Zisk automobilky se vyšplhal na 721 milionů dolarů, a to je v přepočtu více než 15 miliard korun. Bez emisních kreditů by však Tesla byla ve ztrátě více než 879 milionů dolarů, tedy 19 miliard korun, upozornil portál CNN.

Emisní kredity dostávají výrobci aut za prodej ekologicky šetrných vozů, jako jsou kupříkladu elektromobily. Čím víc elektromobilů společnost vyrobí, tím víc kreditů získá. Nadbytečné kredity pak dál prodává i ostatním automobilkám. Vzhledem k tomu, že Tesla po celém světě nabízí právě jen elektromobily, má emisních kreditů dost. Alespoň zatím.

Tyto kredity v současné době regulují automobilový sektor v jedenácti amerických státech. Patří mezi ně třeba i Kalifornie, Colorado, New York či New Jersey.



Odborníci však v poslední době upozorňují na to, že tato strategie není pro Teslu dlouhodobě únosná. V nejbližší době se dá očekávat nárůst produkce ekologicky šetrných aut ze strany konkurenčních automobilek a nákup emisních kreditů se tak může každým měsícem ze strany Tesly snižovat.



To potvrzují i slova finančního ředitele automobilky, který si dlouhodobou nestabilitu těchto peněžních prostředků uvědomuje. „Je to oblast, která je velmi těžce předpověditelná a je samozřejmé, že se na to nemůžeme do příštích letech upínat,“ uvedl pro CNN Zachary Kirkhorn.