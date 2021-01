Tesla hledá pracovníka zákaznické podpory, který pomůže Muskovi s Twitterem

Navzdory tomu, že Tesla údajně již nemá PR oddělení, které by řešilo otázky reportérů, to vypadá, že Tesla hledá specialistu, který částečně převezme sociální sítě Elona Muska, píše deník The Business Insider.



Elon Musk je svou přítomnosti na sociálních sítích známý. Na svém Twitteru má 42,6 milionů sledujících. Svým fanouškům často ukazuje své produkty, dělí se o názory na ceny akcií Tesly, odpovídá zákazníkům ohledně produktů Tesly, někdy píše i provokativní komentáře.

Podle deníku The Business Insider však není jasné, jestli tato nová pozice odebere Muskovi některé z těchto povinností, nebo jeho aktivitu pouze doplní. Rovněž není známo, z jakého účtu budou specialisté zákaznické podpory odpovídat a co vůbec vyvolalo potřebu této funkce. Ověřený účet „Tesla Support“ se připojil na Twitter v červnu 2016, avšak profil není aktivní a nevydává žádné příspěvky.

Deník The Business Insider požádal společnost Tesla o komentář, avšak vzhledem k zjevnému nedostatku PR pracovníků nepočítá s tím, že by společnost na dotaz reagovala.

Na nově otevřenou pozici upozornil na Twitteru reportér Jay Boller. Nabízenou pozici je možné vyhledat na oficiálních webových stránkách společnosti Tesla.



Jay Boller @jaymboller Tesla is hiring a full-time position to handle people talking shit about @elonmusk online https://t.co/AeCeskwwuj oblíbit odpovědět

Specialistů, kteří se zabývají stížnostmi zákazníků na sociálních sítích jednotlivých společností, přibylo. Například firmy Amazon a FedEx mají speciální „Twitter handles“, které umožňují komunikaci se zákazníky.