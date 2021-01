VIDEO: Tesla nechává nahlédnout do továrny. Baterie si vyrábí sama

Tesla slaví s elektromobily úspěchy také proto, že si baterie pro své vozy sama vyrábí. Ostatní automobilky bojují s jejich nedostatkem. A výrobci baterií v lepším případě teprve plánují posilování kapacit produkce.



„Tesla zapracovala na vylepšení linek pro efektivnější proces výroby, který pomůže společnosti rychle reagovat na zvýšení poptávky,“ komentuje nové video přímo z produkce magazín Teslarati.

„Nejlepší výrobní technologie jsou ve velkoobjemových průmyslových odvětvích, jako jsou potraviny a nápoje, některé lékařské potřeby a hračky,“ reaguje vládce automobilky Elon Musk na postřeh jednoho z fanoušku Tesly, kterému záběry z linky připomněly obrázky ze stáčení Coca-Coly na plnicí lince.

Musk uvedl, že „některé z nejlepších výrobních technologií existují v jiných průmyslových odvětvích, což podněcuje naši zvědavost“.

„Tesla zašla tak daleko, že získává své vlastní materiály pro baterie, Musk dokonce naznačil, že velké společnosti zabývající se těžbou niklu by měly kontaktovat výrobce automobilů,“ píše Teslarati. Musk měl podle informací magazínu nabídnout „obří kontrakt“, který by trval několik let, pokud by se ozval spolehlivý dodavatel niklu. Tesla se chce nyní zaměřit na baterie s vysokým podílem tohoto prvku a snaží se zmírnit závislost na kobaltu. Více o nových bateriích tesly čtěte zde.

Baterie jsou nejdražší částí elektromobilu. Muskova automobilka chce navýšit produkci natolik, aby dosáhla cenové parity s vozidly na konvenční druhy pohonu se spalovacím motorem.