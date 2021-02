Nová tesla na palubním počítači rozjede i Cyberpunk, chlubí se Elon Musk

Populární elektromobily Tesla S se dočkaly převratných novinek, více si můžete přečíst u kolegů v magazínu Auto. My tu ovšem nejsme proto, abychom obdivovali tuto technologickou lahůdku, nýbrž abychom se pozastavili nad slovy Elona Muska, který na Twitteru prohlásil, že palubní počítač je natolik výkonný, že rozjede nejenom na obrazovce ukázaného Witchera 3, ale i poměrně náročný hit Cyberpunk 2077:

Ano, palubní počítače se za ty roky využívání výrazně vyvinuly, a v současnosti už zdaleka neslouží jen k přepínání rádia nebo zobrazení GPS navigace. Elon Musk dokonce ten v novém modelu Tesla S vylepšil tak, že jeho hrubý výkon čítá celých 10 TFLOPs, což je v podstatě stejně, jako má nový PlayStation 5. Stará se o něj grafický procesor AMD Navi 23, má k dispozici 8 GB videopaměti typu GDDR6.

Tomu všemu dále nahrává fakt, že v autě už není centrální obrazovka orientována na výšku, nýbrž na šířku. Její úhlopříčka je 17 palců a rozlišení 2 200 x 1 300 pixelů, což je v podstatě takové „Full HD+“, z čehož dále může těžit i grafický procesor, neboť toto rozlišení nepředstavuje v dnešní době už tak velkou zátěž. A to s optimalizací grafických nastavení ani v Cyberpunku 2077.

V palubním počítači nicméně najdete pouze vlastní upravenou verzi operačního systému Linux, takže není tak docela jasné, jak do něj Cybeprunk šéf Tesly vůbec nacpal (třeba skrze Steam Play?). Dosavadní hry byly v počítači automobilu předinstalované v rámci nabídky Arcade, najít jste zde mohli například tituly Beach Buggy Racing 2, Asteroids, Missile Command a také třeba Cuphead. První zmíněný titul jde navíc ovládat i otáčením volantu auta, jinak můžete využít běžně dostupné gamepady.

Interiér nového modelu Tesla S nabízí na hraní hned několik obrazovek

Jaký má Musk s takovým prvkem výbavy vůbec plán? Hrát hry za jízdy je samozřejmě nesmysl, počítač auta vám to nedovolí, ani kdybyste chtěli. Hry lze tak zpřístupnit pouze, pokud auto stojí na místě v parkovacím režimu. Až jednou budou silnice plné takových aut, která se postarají o řízení za vás (tesly to částečně umí už teď v režimu Autopilot), tak teprve tehdy se hraní za volantem možná stane přístupným, ale k tomu máme skutečně ještě hodně daleko.



Hraní v tesle tak dává smysl třeba v případě, že se nudíte například při čekání na nabíjecí stanici. Automobily tohoto typu potřebují stále i se speciální 150kW nabíječkou alespoň půl hodiny na to, aby se nabily z 20 na 80 procent kapacity baterie, plné nabití bude tedy trvat ještě déle. Také je třeba počítat s tím, že ne každá nabíječka elektromobilů disponuje tak vysokým výkonem, což se logicky dále podepíše na době nabíjení. Další problém je také to, že spousta majitelů elektromobilů je nabíjí doma, přes noc.



Takže i v případě, že budete u nabíječky trávit hodinu třeba jednou za týden, soustředění se na desítky až stovky hodin dlouhého Witchera 3 nebo Cyberpunk nedává smysl. Tímto tempem se jimi budete prokousávat opravdu šnečí rychlostí, a ještě navíc to v sedačce auta někde na parkovišti venku nebude zdaleka tak pohodlný zážitek jako z pohodlí domova. Ani nechceme myslet na případy, kdy se zrovna dostanete do nějaké delší napínavé pasáže, kterou byste si rádi vychutnali, ale auto už je nabité, a vy tak blokujete nabíječku někomu dalšímu.

Dává to tedy celé smysl? Ne. Dostane za to Elon Musk hromádku imaginárních internetových bodů? Už se stalo. Udělal by ale lépe, kdyby místo přidávání her do svých vozů naopak přidal své vozy do her. Proč třeba není Cybertruck v Cyberpunku 2077? Za to by Elon Musk posbíral pravděpodobně stejné množství internetových bodů, a navíc by to nebyla prakticky nevyužitelná věc pro pár vyvolených.