Šéf Tesly slibuje levnější elektromobily s delším dojezdem

12:00

Americká společnost Tesla pracuje na nové bateriové technologii, díky které bude moci vyrábět cenově dostupnější elektromobily s výrazně delším dojezdem. Uvedl to šéf podniku Elon Musk. Upozornil nicméně, že bude trvat několik let, než firma takové elektromobily uvede na trh. To vedlo k výraznému poklesu akcií Tesly.