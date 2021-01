Autofotka týdne: 320 km/h a nesmyslný volant pro Teslu

(Ne)volant šokuje, fungovat však nemůže KOMENTÁŘ Zas se ukázalo, že do opravdové automobilky má Tesla ještě daleko. Firma sice tvrdí, že její auta umí jezdit sama. Za soubor asistenčních systémů, kterým říká Autopilot, jí však hlavně občas popotahují úřady, protože počínání robotického řízení má k dokonalosti daleko.

Ano, teslisté asi nejsou úplnými prototypy automobilových nadšenců v pravém slova smyslu, i geeci ovšem musí zvládat auto řídit. A ten, kdo navrhl a pustil dál než z ateliéru designérů do Tesly S a X hranatý knipl s uříznutým vrškem, pravděpodobně nikdy auto neřídil. Už hranaté, šišaté a vůbec nekulaté volanty, které se dnes mezi auty najdou, jsou často pro zlost. Otáčet volantem bez přehmatávání mohou díky ultrastrmému řízení jen závodníci ve svých speciálech, jinak je třeba v ostrých zatáčkách volantem otáčet, křížit při tom ruce a nejlepší v takových případech je, když víte kam sáhnout, intuitivně, automaticky. To je u hranaté věci okoukané z letadel a videoher nemožné. Však Tesla na svět počítačových her odkazuje ráda; když čekáte ve frontě u nabíječky, můžete například hrát na televizi infotainmentu staré počítačové hry a ovládáte je taky volantem. Radikální změny v přístupu k ovládání vyvolávají otázky, zda vůbec mají možnost dostat schválení do provozu (homologaci). Tesla si už tradičně s podobnými záležitostmi hlavu zrovna neláme, i to ukazuje, že má do tradiční automobilky daleko. Například zmíněný autopilot stále prezentuje oficiálně jako vývojový prototyp a majitele tesel, které ho mají nainstalovaný, považuje oficiálně za testery prototypů. „Do této chvíle NHTSA neposuzovala a nemůže říci, zda tyto ovládací prvky splňují federální standardy pro bezpečnost silničních vozidel. Obrátíme se na výrobce s požadavkem na vysvětlení,“ stojí v oficiální reakci pro magazín Autoforum na otázku, zda nekulatý nevolant, chybějící páčky a převodovku „věštící“ směr jízdy vůbec mohou do provozu. „Tesla zkrátka vystřelila něco do éteru s úmyslem legálnost řešit později,“ komentuje web.