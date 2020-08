Tesla chystá lidovku pro Evropu. Cenu srazí dotace

Podle svého šéfa Elona Muska se Tesla chystá pokračovat ve svém tlaku na růst prodejů a konkurovat tradičním automobilkám uvedením nového hatchbacku, cíleného především na Evropu. Novinka by měla být přepracovaným Modelem 3 a vyrábět se bude v nové továrně poblíž Berlína, která už se staví (sledujte zde).



Informace vychází z nedávného hovoru Muska s investory, během kterého řekl, že „nemůžeme být úspěšní, pokud nezačneme prodávat i cenově dostupnější automobily. Naše auta nejsou dost cenově dostupná, to musíme napravit.“

Musk jako tradičně neprozradil podrobnější technické informace o novince. Britský Autocar ale předpokládá, že vůz dostane v základní konfiguraci baterii s kapacitou 45 kWh a měl by stát zhruba 27 500 liber. Dnešní základní cena Modelu 3 ve Velké Británii činí 43 490 liber. Po započtení státní dotace, která je v Británii 3000 liber, by tak nový elektrický hatchback mohl stát v přepočtu od cca 700 tisíc korun. To sice na první pohled nevypadá jako úplně dostupné auto pro masy, ovšem je nutné říct, že Volkswagen ID.3 se základní baterií 58 kWh se v ČR prodává od 1 014 900 korun (jak jezdí čtěte zde).