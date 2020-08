První jízda volkswagenem nové éry. ID.3 do zásuvky je příjemný, ale drahý

Mohlo by se říct, že Volkswagen ID.3 je jen dalším novým elektromobilem, který přichází po Nissanu Leaf, Hyundai Kona Electric nebo Mazdě MX-30. Ve skutečnosti je však tento vůz jen začátkem ofenzivy, která bude zahrnovat více než 70 vozů postavených na stejné technice, a to nejen koncernu Volkswagen. Jak jezdí tento pro německou automobilku extrémně důležitý model?

Na rozdíl od jiných automobilek, které se ve svých nejnovějších strategiích snaží elektrifikovat běžné modely, aby je mohly vyrábět společně s ostatními a flexibilně tak reagovat na požadavky trhu, se Volkswagen před lety rozhodl, že pro své elektrické vozy vyvine vlastní platformu. Dostala označení MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) a automobilka počítá, že do roku 2029 na ni postaví celkem 20 milionů vozidel (více čtěte zde). Jen do roku 2024 do projektu elektromobility Volkswagen investuje 33 miliard eur.

Elektromobilita a zejména pak typ ID.3, který je první z nové rodiny elektrických vozů, má být pro Volkswagen doslova začátkem třetí éry v jeho historii. Druhou bylo představení modelu Golf v roce 1974 a první Volkswagen Brouk, jenž vyjel motorizovat Německo v roce 1938. Mimochodem, ten měl, stejně jako aktuální ID.3, motor uložený vzadu a pohon zadních kol.

Tři verze

Elektrická platforma MEB je navržena kolem jen 14 cm tenké baterie umístěné v podlaze, která může mít kapacitu 58, 77 a později i 45 kWh. Vzadu je uprostřed propracované víceprvkové nápravy elektromotor a vpředu lehká náprava typu McPherson. Zatímco u typu ID.3 se s pohonem obou náprav nepočítá, například příbuzná Škoda Enyaq nebo větší VW ID.4 bude k dispozici i s pohonem všech kol s druhým elektromotorem umístěným vpředu.

První svezení jsme absolvovali s modelem označovaným ID.3 Pro Performance se středním akumulátorem s kapacitou 58 kWh a motorem o maximálním výkonu 150 kW (204 k) a točivém momentu 310 Nm. Dojezd tohoto podle plánu automobilky nejběžnějšího provedení činí podle cyklu WLTP 420 km, což odpovídá normované spotřebě 15,4–16,9 kWh/100 km. My jsme na testovací trati o délce 144 kilometrů vedoucí převážně po rovině kombinací rychlostních a okresních silnic dosáhli při průměrné rychlosti 62 km/h spotřeby 19,1 kWh/100 km. A to odpovídá reálnému dojezdu přesahujícímu 300 kilometrů.

Během testů jsme také absolvovali přibližně stokilometrový úsek po dálnici mezi Wolfsburgem a Hannoverem. Zde automobil s lehkostí dosahoval své elektronicky omezené maximální rychlosti 160 km/h, nicméně při ustálené rychlosti 130 km/h palubní počítač ukázal spotřebu 21,5 kWh/100 km. I to znamená dojezd více než 250 km.

Příjemný zadní pohon

Při jízdách s modelem ID.3 zaujala zejména celková lehkost pohybu tohoto vozu daná nejen značnou setrvačností zásluhou hmotnosti přesahující 1 700 kg. Vítané byly také přirozené reakce motoru a chytrá adaptivně se přizpůsobující rekuperace využívající ke své činnosti informace nejen o vozech vpředu z radaru, ale také od navigace. Když chcete, tak automobil například sám zpomalí před obcí, a to efektivně s využitím rekuperace.

Zaujaly také jízdní vlastnosti s pohonem zadních kol. A to především z důvodu absence rušivého „tahání“ za volant při akceleraci a přirozené trakce, kdy se při rozjezdu zatěžuje zadní náprava. Citlivé reakce motoru a účinné elektronické systémy podvozku zajišťují potřebnou bezpečnosti při jízdách na kluzkých površích.

Rychlé i pomalé nabíjení

S elektrickým pohonem souvisí také nabíjení. V tomto ohledu je Volkswagen ID.3 dobrým standardem. Střední verzi lze nabíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 100 kW, při domácím nabíjení, kdy lze použít některou z nabíječek dodávaných přímo Volkswagenem, se může baterie vozu plnit výkonem až

11 kW. V prvním případě tak lze baterii nabít za přibližně 45 minut, zatímco ve druhém za více než pět hodin. Záruka na baterii je osm let nebo do ujetí

160 000 km. Volkswagen v ní garantuje, že její kapacita neklesne pod 70 % původní hodnoty.

Praktické kompaktní auto

Model ID.3 je navržen jako elektrická alternativa univerzálního Golfu. Na délku měří kompaktních 4 361 mm (o 77 mm více než Golf) a přitom má rozvor náprav, tudíž i délku interiéru, podobnou jako větší Passat. Zavazadlový prostor s objemem 385 l má pravidelný tvar a je o 5 l větší než v Golfu. Silnou stránkou při pobytu uvnitř je vynikající pozice za volantem, značná vzdušnost interiéru a snadná obsluha.

Před volantem je jednoduchý displej poskytující potřebné informace o rychlosti, asistentech a navigaci – zobrazuje vše podstatné. Multimediální systém s navigací odpovídá nejnovějšímu Golfu. ID.3 je stejně jako jeho konvenčně poháněný sourozenec vybaven novou elektronickou architekturou, která účinněji propojuje všechny systémy ve voze do jednoho celku a navíc umožňuje budoucí dálkové aktualizace, jak je známe z mobilních telefonů.

Volkswagen ID.3 ukázal, že je dobře postaveným a praktickým vozem. Má samozřejmě limity dané elektrickým pohonem, mezi něž patří spíše než dojezd především cena začínající na 1 014 900 Kč. Levnější „podmilionová“ varianta s menším akumulátorem teprve dorazí. Když zůstaneme u srovnávání s Golfem: od tohoto týdne je k objednání nový Golf GTI, za jehož 245 koní krocených šestistupňovým manuálem a samosvorným diferenciálem zaplatíte 833 tisíc.