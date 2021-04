Tesla ztratí výsadní postavení. Za dva roky ji pokoří Volkswagen na baterky

Byl červen roku 2013 a předseda dozorčí rady Volkswagenu a jeho dlouholetý šéf Ferdinand Piëch zatoužil blíže se seznámit s tím, co to vlastně ti „Amíci“ vyrábějí. Skvělý technik a stratég, který stál za triumfem Porsche 917 v Le Mans a Audi Quattro v automobilových soutěžích, se zajímal o každou zajímavou investiční příležitost. Tak jako si jiní kupují modýlky autíček do vitríny, tak on kupoval pro koncern celé automobilky: Bentley, Bugatti, Lamborghini, MAN, Scania, Italdesign, a nebýt toho, že mu v souboji s BMW proklouzl mezi prsty, tak by dnes byl součástí VW Group i Rolls-Royce.