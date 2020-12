Další kolo boje o moc v koncernu VW. Diess nasazuje za elektromobilitu krk

„Chtěl by se zapsat do historie koncernu jako člověk, který ve Volkswagenu zavedl rozhodující změny – a především je také dotáhl do konce,“ shrnuje německý deník Handelsblatt ambice manažera, který který přišel do koncernu VW z BMW v roce 2015. Podruhé za poslední půlrok se kvůli Diessovi schází dozorčí rada koncernu. V červnu byl v defenzívě. Z mimořádného zasedání nahněvané rady ovšem tehdy vyšel posílen: dosáhl toho, že na důležité posty v koncernu prosadil své lidi, mimo jiné i nového šéfa Škody Auto Thomase Schäfera, který nahradil odbojného Bernharda Maiera (více zde).

V tomto týdnu se sešla dozorčí rada koncernu navzdory pandemii naživo přímo ve Wolfsburgu, nikoliv online. I to dokazuje, že situace je vážná. Diess totiž vytáhl do boje s posledním svým odpůrcem, který je ovšem o to silnější. Je jím odborářský kápo Bernd Osterloh.

Diess ve spolupráci s nejbližšími pracovníky vytvořili v uplynulých týdnech výhružný scénář. Hlavním bodem bylo předčasné prodloužení Diessovy smlouvy, která platí do jara 2023 – novou chce do konce roku 2025, kdy mu bude 67 let. Pokud rada nebude souhlasit, vyhrožuje, že předčasně opustí automobilku.

Boj o moc mezi Diessem a odborovou radou pod vedením předsedy Bernda Osterloha, který je rovněž členem představenstva, podle německých médií už týdny paralyzuje německý koncern. „Jejich konflikty opakovaně pronikají i na veřejnost, jako se to stalo naposledy na jaře. Odborová rada tehdy přiřkla předsedovi představenstva zodpovědnost za masivní problémy se softwarem u nových modelů, jako je Golf 8 a elektromobil ID.3. Oba modely se dostaly na trh se zpožděním,“ připomíná ekonomický list Handelsblatt.

Předseda představenstva odborové radě naopak předhazuje, že vede politiku blokády a brání důležitým změnám v automobilce.

Diess podle Handelsblattu opakovaně hovoří o „Pevnosti Wolfsburg“, která se nedostatečně rychle adaptuje na změny, které souvisí s nutnou elektrifikací a digitalizací. Americký konkurent Tesla, ke které Diess v mnoha ohledech vzhlíží, má před VW v digitalizaci několikaletý náskok.

Bez ohledu na složitou situaci s covidovou pandemií je podle Diesse nutné stále víc sledovat tempo technologického i společenského vývoje, v předstihu reagovat na požadavky na postupný přechod na elektromobilitu a boj se změnami klimatu, a hlavně ve všem bezpodmínečně zrychlit. Ale také změnit strukturu rozhodování – z těžkopádných molochů, které nedokážou reagovat na náhlé změny situace, se z výrobců automobilů musí stát pružné celky. Diess proto mimo jiné vymýšlí novou strukturu celého koncernu, což má mimo jiné znamenat vyčlenění minoritních značek jako Bugatti, Lamborghini nebo Ducati mimo skupinu.

Doba se podle Diesse mění z industriální na softwarovou a ten, kdo to nepochopí, je odsouzen k pomalému úpadku. „Výborným příkladem, jak může taková změna probíhat, je třeba Nokia – pokud nejste dost rychlí, nemáte šanci přežít. Tento příklad říkám svým lidem hodně často,“ řekl Diess pro Bloomberg (čtěte více).

A právě nestandardní předčasné prodloužení smlouvy žádá Diess jako důkaz důvěry v navolený směr. Předseda představenstva by rovněž chtěl obsadit pozice šéfa financí a nákupu svými favority.

Finanční šéf Frank Witter jde v polovině roku 2021 do důchodu, po šesti letech opustí koncern. K tomu je od léta volná pozice šéfa nákupu, v červnu z ní předčasně odešel Stefan Sommer. Nejdůležitější je pro něj, aby se Witterovým nástupcem stal Arno Antlitz. Ten je momentálně finančním ředitelem Audi v Ingolstadtu a je považován za přísného strážce pokladny. Jako finanční šéf značky Volkswagen se v minulých letech vždy odvážil vstupovat do rozepří s Osterlohem.

Novým šéfem nákupu, a tedy Sommerovým nástupcem, by měl být Diessův spojenec z BMW Murat Aksel, který momentálně vede nákup pro značku Volkswagen.

Nerozhodnuto

„V dozorčí radě byla při jednání ve Wolfsburgu mrazivá nálada,“ popisuje deník Handelsblatt. Na setkání prezidia předložil Diess svůj pohled na současnou situaci. Top grémium ovšem zahájilo jednání již předtím bez jeho přítomnosti. Na Diessovo ultimátum při jednání v úterý večer nepřistoupilo. Diess ovšem zatím v čele koncernu zůstává. Členové dozorčí rady si jen chtěli utvořit názor, jak by mohla vypadat další možná spolupráce.

Mezi členy prezidia patří šéf dozorčí rady Hans Dieter Pötsch, zástupce rodiny Wolfgang Porsche, Hans Michel Piëch a Stephan Weil (SPD), ministerský předseda Dolního Saska, které je druhým největším podílníkem koncernu. Rodina a spolková země se dosud snažily vyhnout ostré konfrontaci. Na straně zaměstnanců jsou v dozorčí radě kromě jiných Bernd Osterloh a šéf IG Metallu Jörg Hofmann.



„Rodiny nadále podporují Diesse,“ uvedl v úterý před jednáním mluvčí společnosti Porsche Automobil Holding, která má většinový hlasovací podíl ve společnosti VW.



Diess sází na to, že dozorčí rada VW nebude chtít v současné situaci změnu ve vedení koncernu. Transformace směrem k elektromobilitě a digitalizaci, kterou Diess zahájil, má být plně realizována pod jeho vedením.

Aktuální Diessova smlouva má platnost ještě dva a půl roku. Podle názorů z dozorčí rady má tedy dostatečně velký prostor pro jednání. Handelsblatt ovšem spekuluje, že by prezídium mohlo na druhou stranu Diessovi vyjít vstříc a odsouhlasit navržené kandidáty na uvolněné klíčové pozice.

Diess v loňském roce obsadil první místo v žebříčku nejlépe placených německých generálních ředitelů, vydělal si 9,9 milionu eur.