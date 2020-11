Zachraňoval VW po dieselgate. Po letech v ústraní je zpátky u Piëchů

Když v roce 2018 odcházel Müller poněkud překvapivě z vedení koncernu Volkswagen a byl nahrazen Herbertem Diessem, dostal u toho samozřejmě náležitý „zlatý padák“. Vyinkasoval 18,9 milionu eur, navíc mu Volkswagen od letošního března měl vyplácet doživotní rentu ve výši 1,1 milionu eur. Nezdálo se tedy, že by se Müller musel hrnout do další práce. Přesto se teď opět šéf, který vyvedl Volkswagen z kauzy dieselgate a nakonec za to byl „po zásluze vyhozen“, zjevuje v automobilovém průmyslu.