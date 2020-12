Elektromobilita Česku nevoní. V počtu dobíječek jsme na chvostu Evropy

Podle údajů asociace, která do hustoty nabíječek pro auta počítá i běžné elektrické zásuvky s nízkou kapacitou obvyklé například v autoservisech, jsou dobíjecí stanice v Evropě rozmístěny velmi nerovnoměrně. Tři čtvrtiny evropských stanic jsou pouze ve čtyřech státech EU, a to v Nizozemsku, Německu, Francii a Velké Británii. Tyto státy přitom pokrývají jen asi čtvrtinu území osmadvacítky. Česko je naopak na konci evropského žebříčku spolu se Slovenskem, Maďarskem a Polskem.



Jedním z klíčových faktorů, který zatím brzdí posilování hustoty nabíječek v Česku, je slabý zájem tuzemských firem o auta na elektrický pohon. Právě ony tvoří tři čtvrtiny registrací nových aut.

Bateriové elektromobily nyní tvoří v autoparcích tuzemských firem čtyři procenta proti přibližně 16 procentům v ostatních zemích EU. „Dosavadní nízká poptávka není motivací věnovat větší zdroje do budování rozsáhlé sítě infrastruktury pro dobíjení. Popularita elektromobilů však i v Česku zvolna stoupá a rozšiřující se počet modelů nám do budoucna umožní každoročně jejich počet ve flotile zdvojnásobit,“ uvedl konzultant leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek. Podle statistik například v Nizozemsku jsou elektromobily ve firemních flotilách proti Česku až osmkrát častěji.

Celkový zájem o elektrická auta ovšem v posledních době zrychluje. V Česku se jich letos prodalo zatím více než 2 000. V celé EU se jejich počet za poslední tři roky zvýšil o 110 procent, zatímco počet dobíjecích stanic pouze o necelé tři pětiny na celkových 200 000.

Podle evropské asociace to může do budoucna představovat riziko zpomalení prodejů elektroaut. Podle Kadeřábka by se tak měly do budování dobíjecí infrastruktury zapojit nejen státy, ale také soukromé firmy, například leasingové společnosti.

Stát uvádí elektromobilitu jako hlavní cíl při ekologizaci dopravy. Do roku 2030 chce počet těchto aut zvýšit na statisíce. V budování dobíjecích stanic v současnosti využívá především peníze z evropských fondů, letos vypsal programy za desítky milionů korun na jejich výstavbu.

Česko by v příštích letech mohlo vynaložit na podporu rozvoje ekologického automobilového sektoru, tedy tzv. čisté mobility, okolo třiceti miliard korun (čtěte zde).



