Unipetrol možná sáhne pro ropu do státních rezerv. Rozhodne vláda

V rozhovoru s ČTK to řekl budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Do Česka od pátku ropovodem Družba neteče žádná ropa, evropské státy ji ruské straně odmítly kvůli jejímu znečištění organickým chloridem.

„Bylo nesmírně důležité to, abychom během víkendu domluvili veškerý režim pro to, aby v pondělí mohla vláda v rámci řádného zasedání přijmout usnesení o poskytnutí ropy Unipetrolu. Protože, pokud by se to nezvládlo dneska, tak už by se to nestihlo zrealizovat,“ uvedl Havlíček. Kolik ropy Unipetrol ze státních rezerv vezme, nechtěl budoucí ministr říci. Dokument je podle něj v utajeném režimu.

Havlíček předpokládá, že nekontaminovaná ropa by mohla do Česka téct někdy mezi 10. až 20. květnem. „Celý víkend jsme průběžně jednali na několika frontách. Zaprvé jsme si průběžně monitorovali situaci ze strany Ruska, Běloruska ve smyslu toho, kdy ta takzvaně čistá ropa bude opět přicházet do České republiky. Zadruhé jsme intenzivně komunikovali se Správou státních hmotných rezerv (SSHR), kolik z rezerv může být okamžitě k dispozici,“ podotkl Havlíček.

O víkendu jednali také s distributorem paliv Čepro a samozřejmě samotným Unipetrolem. Předseda SSHR Pavel Švagr v pátek uvedl, že v ropovodu Družba se nachází 250 tisíc až 300 tisíc tun kontaminované ropy. Dovoz ruské ropy ropovodem kvůli jejímu znečištění zastavily už ve čtvrtek Polsko, Německo, Bělorusko a Slovensko.

V polovině dubna předseda SSHR uvedl, že nouzové zásoby ropy a ropných produktů v Česku ke konci března meziročně klesly zhruba o tři dny na 83,71 dne průměrných čistých denních dovozů. ČR tak už třetí rok neplní směrnici EU, podle které má být zásoba na 90 dní. Švagr na pondělí svolal kvůli aktuální situaci poradní skupinu, kde jsou zastoupeni všichni velcí hráči na trhu s pohonnými hmotami.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá necelých šest milionů tun.

Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno celkem 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun. Organický chlorid se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ho od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.