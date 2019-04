Rusko posílá do Evropy kontaminovanou ropu. Míří i do Česka

9:18 , aktualizováno 9:18

Kvalita ruské ropy, která proudí do severní a střední Evropy, se v posledních dnech výrazně zhoršila, a to činí problémy rafineriím. S odvoláním na obchodníky i na ruské činitele to ve středu uvedla agentura Reuters. Kontaminovaná ropa míří i do České republiky. Rusko o tom ví, problémy prý odstraňuje.