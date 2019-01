Rizikové americké hypotéky jsou zpět. Před lety spustily finanční krizi

Třicetiletá Američanka Aryanna Heringová si loni potřebovala vzít hypotéku, aby vyplatila své příbuzné, s nimiž zdědila dům po dědečkovi. Byl to ale problém: neměla žádné mzdové pásky nebo daňová přiznání, které by dokládaly její příjem. Při studiu si totiž přivydělává jako chůva nebo pečovatelka o seniory.

I tak ale nakonec půjčku získala. Firma, která jí poskytla hypotéku ve výši 610 tisíc dolarů (13,8 milionu korun) s úrokem 6 procent a fixací sazby na 5 let, se spokojila s bankovními výpisy rok zpátky a s dopisy od klientů Heringové.

Její případ ukazuje, jak se hlad po nových hypotékách, který před více než deseti lety stál u zrodu hypoteční krize, vrací zpět. Tyto půjčky šité na míru „nestandardním“ klientům, kteří například nemohou běžným způsobem prokázat svůj příjem, jsou na vzestupu. I když rostou úrokové sazby a ceny nemovitostí, napsal Wall Street Journal.

V prvních třech čtvrtletích loňského roku američtí poskytovatelé půjček rozdali nestandardní hypotéky za 34 miliard dolarů (768,6 miliardy korun), což je 24procentní meziroční nárůst. Tvrdí to výzkumná agentura Inside Mortgage Finance. Jsou to sice pouhá tři procenta celkového objemu nových hypoték v tomto období (1,3 bilionu dolarů - 29,4 bilionu korun). Je to ale významný trend vzhledem k tomu, že tento segment rostl, zatímco obchod s tradičními hypotékami klesl meziročně o 1,2 procenta.

Nekvalitní hypotéky, při kterých dlužníci zkreslili své příjmy a poskytovatelé nevyžadovali jeho doložení, si během finanční krize získaly přezdívku „lhářské půjčky“. Zástupci hypotečního byznysu tvrdí, že se tyto hypotéky, kterým se nyní říká „nekvalifikované“, dramaticky změnily a jsou prý daleko bezpečnější než jejich předchůdci, kteří spustili krizi.

I tak se někteří regulátoři, obránci spotřebitelů a další obávají, že nárůst tohoto typu hypoték a rostoucí konkurence v jejich poskytování mohou pro nemovitostní trh znamenat znovu riziko.

„Je to kluzký svah,“ míní Mat Ishbia, šéf velkého nebankovního poskytovatele půjček United Wholesale Mortgage, který tyto nekvalifikované půjčky nedává.

Dosud tyto hypotéky dávaly specializované hypoteční firmy. Tradičním půjčovatelům však s růstem úrokových sazeb ubývá standardního byznysu. Proto i oni začínají být shovívavější k dlužníkům se zhoršenou schopností doložit svou úvěruschopnost. Potřebují další zdroj příjmu a trochu „nakopnout“ růst obchodu.

Podle nedávného průzkumu společnosti Inside Mortgage Finance se do tohoto byznysu chystá pustit skoro polovina oslovených poskytovatelů hypoték.

Tyto hypotéky nesplňují kritéria na to, aby je kryly agentury Fannie Mae nebo Freddie Mac. Některé jsou příliš vysoké vzhledem k dlužníkově příjmu nebo mají splatnost delší než 30 let nebo mají dlužníci škraloup na své úvěrové historii. Mnoho z nich není schopno doložit svůj příjem mzdovou páskou, protože dělají sami na sebe nebo jsou v důchodu.



Riziko nese výnosy

Zároveň investoři z Wall Street vyhledávají nekvalifikované hypotéky zabalené do dluhopisů, které jsou sice rizikovější, ale poskytují vyšší výnosy. V roce 2018 se cenných papírů podložených takovými hypotékami prodalo za 12,3 miliardy dolarů (278 miliard korun). To je podle firmy zabývající se úvěrovým ratingem DBRS Inc. skoro čtyřnásobek objemu v roce předchozím.

I společnosti hodnotící úvěruschopnost však tvrdí, že mezi starými půjčkami, které spustily krizovou lavinu, a těmi novými, jsou klíčové rozdíly. Současné hypotéky splňují pokrizová pravidla vyžadující, aby poskytovatelé ověřovali, že jsou dlužníci schopni své dluhy splatit.

I tak ale někteří zmiňují rizika, která dlužníci podstupují. „Ačkoli tyto půjčky nejsou asi tak toxické, jako byly ty před krizí, stále existují obavy ohledně cenové dostupnosti,“ řekl Scott Astrada, z organizace na ochranu spotřebitelů Centrum odpovědného půjčování.

Tím, jak budou do segmentu vstupovat noví poskytovatelé, se zvýší konkurence. To podle šéfa Inside Mortgage Finance povede k rozvolňování pravidel.