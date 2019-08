Nejplastovější máte padáka. Tesco vyřadí značky, které balení výrobků přehání

V květnu 2018 zaslala společnost Tesco svým dodavatelům seznam upřednostňovaných materiálů, do kterých by měli balit výrobky, které řetězci dodávají. Ještě tak zvýšila na ně tlak, po čem volají i zákazníci, píše britský deník The Guardian.

„Nemůžeme přehlížet skutečnost, že spotřební zboží bylo příliš dlouho nadměrně baleno. Zaměřili jsme se například na obsah balíčku cereálií a byli jsme překvapeni nad rozdílnou velikostí sáčku a krabice. Zarážející je i balení kukuřičných lupínků. Přemýšleli jsme, proč je balení dvakrát větší než obsah,“ okomentoval situaci generální ředitel společnosti Tesco Dave Lewis.



Ve své poslední výroční zprávě Tesco uvedlo, že 13 procent obalů na jeho vlastních výrobcích bylo obtížně recyklovatelných. Příkladem je černý plast používaný na jídlech do mikrovlnky. Lewis slíbil, že tento problém Tesco odstraní ještě letos. Dodal, že společnost spolupracuje se značkovými dodavateli, kteří slíbili udělat totéž.



Kvůli obalům si Tesco v minulosti vyslechlo kritiku. Lewis uvedl, že kdyby se například přestaly multipacky s plechovkami piva dodatečně balit do plastového obalu, ušetřilo by se až 490 tun plastu ročně.



Nová opatření obchodního řetězce přichází během zvyšujícího se veřejného odporu vůči plastovým obalům. Britskou vládu tlak veřejnosti například přinutil k zavedení poplatku za plastové sáčky na jedno použití. Britové rovněž uvažují o zavedení systému povinného vrácení peněz za láhve.



Uzavřená smyčka

Boje proti plastům se účastní i jiné velké supermarkety, které také vyzkoušely omezit nadměrné obalové materiály. Společnosti Morrisons a Waitrose například testují bezobalové prodejny. Britský supermarket Iceland se v loňském roce zavázal odstranit do pěti let veškerý plast ve výrobcích vlastní značky.



Pozadu není ani české Tesco. „I v případě českých obchodů platí, že chceme zajistit, aby všechny obaly výrobků naší značky byly stoprocentně recyklovatelné a zároveň, abychom ve svém provozu vytvářeli méně odpadu z obalů. Tesco chce být v čele trendu udržitelného balení výrobků a pomoci vybudovat tzv. ,uzavřenou smyčku’,“ sdělil tiskový mluvčí Tesco Stores ČR Václav Koukolíček.



Do roku 2020 chce například české Tesco odstranit všechny obtížně recyklovatelné materiálů z obalů vlastní značky. Do roku 2025 chce navrhnout obaly značky Tesco tak, aby byly vyrobené ze stoprocentně recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů.

Dalším krokem je navázat spolupráci s dalšími maloobchodníky, dodavateli, firmami z obalového a odpadového průmyslu a maximalizovat využití, recyklaci a opětovné použití plastových obalových materiálů. „Odstraňovat položky, jejichž obal nesplňuje naše požadavky, je rovněž jednou z možností - tento rok se tak v rámci redesignu portfolia podařilo odstranit cca 50 tun nerecyklovatelných plastů,“ dodal Koukolíček.