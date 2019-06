Tesco snižuje plýtvání potravinami. Přidejte se, žádá po konkurenci

Tesco v posledních dvou letech snížilo plýtvání potravinami o 55 procent. Celkově v loňském fiskálním roce obchody britského řetězce prošlo přes 660 tisíc tun potravin, z čehož se asi 11 700 tun neprodalo. Do potravinových bank Tesco dalo 1 125 tun takového jídla, 4 277 tun pak darovalo jako krmivo pro zvířata.

„Věříme, že žádné potraviny, které jsou bezpečné pro lidskou spotřebu, by neměly být vyhozeny,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel řetězce pro Českou republiku. „V současné době je méně než 1% potravin prodávaných v obchodech Tesco vyplýtváno,“ tvrdí.

Podle Dojčinoviče však pro jeho firmu práce dosažením cíle OSN nekončí. OSN by ráda, aby se do roku 2030 snížilo plýtvání potravinami o polovinu.„Budeme i nadále tvrdě pracovat na tom, aby se žádné jídlo bezpečné k lidské spotřebě nedostalo do odpadu,“ uvádí.

Neodpustil si ani výzvu svým konkurentům. „Vyzýváme ostatní maloobchodníky a společnosti v potravinovém řetězci, aby se k nám v tomto úsilí připojili a začali měřit a zveřejňovat data o svém potravinovém odpadu,“ zakončil.

Optimální zásobování potravinami

Tesco je jediným maloobchodním řetězcem u nás, který zveřejňuje, jak s neprodanými potravinami nakládá. „Hodnoty považujeme za interní údaje a jako takové je tedy neposkytujeme,“ uvedla loni v lednu pro MF DNES mluvčí řetězce Lidl Zuzana Holá.

Lidl se údajně soustředí především na optimalizaci zásobování potravinami, díky kterému se většina ze zásob v obchodech vyprodá. Všechny řetězce, včetně například Globusu či Aholdu (Albert), pak mluví o tom, že přebytky darují potravinovým bankám.

„Naše vzájemné úsilí není jen o pomoci lidem v nouzi, ale představuje naději na lepší budoucnost pro naše životní prostředí,“ řekla ve spojení se spoluprací s Tescem Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.



Tesco v prohlášeních adresovaných konkurentům často zdůrazňuje, že je transparentnost pro omezování plýtvání klíčová. „Pomáhá to každému pochopit, kolik, kde a proč se plýtvá jídlem,“ řekl začátkem června Matt Simister, šéf řetězce pro střední Evropu. Podle firmy šlo řetězci omezování plýtvání díky pravidelnému zveřejňování dat mnohem lépe.