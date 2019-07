Lehčí lahve a sprite v bezbarvém obalu. Coca-Cola šetří plastem

„Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se letos rozhodla dále odlehčit většinu svých plastových lahví. Menší hmotnost budou mít všechny PET lahve o velikosti půl litru, litr, 1,25 litru a 1,75 litru,“ uvádí za firmu ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti Petr Jonák. V průměru dojde k odlehčení o třináct procent.

Hmotnost půllitrovky se například sníží o 2,8 gramu, což dělá dvanáct procent. Nejvíce zhubnou litrové láhve, a to o 21 procent.

Podle Jonáka se lehčí lahve vyměňují postupně, přičemž dokončení celého procesu „odlehčení“ očekává do konce roku. Celková úspora Coca-Coly za rok bude 550 tun plastu.

Podobně jako Coca–Cola postupuje řada dalších firem. Lahve po letošním zintenzivnění debaty o plastech odlehčují i další výrobci nápojů, lehčí jsou některé vlastní značky obchodních řetězců, jako třeba vody Saguaro v Lidlu. Kromě petlahví ztrácejí gramy rovněž kelímky od jogurtů u Madety či Olmy.

Méně zatěžovat životní prostředí je jedním z hlavních důvodů plastového odlehčování. Druhým a neméně významným je finanční úspora. Za každý kilogram plastu totiž musí společnosti, které jej uvádějí na trh, platit firmě Eko-kom starající se o sběr odpadu.

Nastává čas odbarvování

Za plastové obaly se přitom platí nejvíce – skoro šest korun za kilo. Každý uspořený gram je tak v konečném účtování znát. Pokud firma nespotřebuje sto tun plastů, za rok to znamená přes půl milionu korun ušetřených na poplatcích.

Snižovat hmotnost však nejde donekonečna a někteří výrobci už narážejí na dno. Obal musí výrobek chránit a čím tenčí je třeba PET v lahvi, tím více propouští dovnitř kyslíku, který zkracuje životnost výrobku. A naopak tím více uniká třeba oxidu uhličitého nebo aromat, což mění chuť výrobku. Láhev se také při přílišném zhubnutí začíná po vypití části obsahu lámat a nedržela by ani dobře při převozu a na paletách.

Dalším trendem, na který firmy najíždějí, je odbarvování neboli přechod z různobarevných lahví na průhledné. Důvod je ten, že recyklace průhledných lahví je snadnější a jejich použití je nejširší.

Podle webu Packaging360.in se například začne od září na pultech obchodů ve Velké Británii měnit zelená barva lahve nápoje Sprite od Coca-Coly na průhlednou. Postupně se to zřejmě přenese i do dalších zemí, nicméně podrobnosti pro Česko zatím nejsou známé.

„Novinky včas oznámíme,“ uvádí Jonák na dotaz, kdy bude i u nás průhledný sprite. „Coca-Cola HBC se již mnoho let snaží využívat primárně čirý PET, který je pro recyklaci nejlepší. V současnosti činí podíl čirého PET na všech našich PET lahvích prodaných v Česku 92,3 procenta.“

Do ubírání barev se pustil také největší český výrobce, Karlovarské minerální vody. Dosud bylo v obchodech k mání pět různých barevných provedení minerální vody Mattoni, další značky z této skupiny mají ještě jiné barvy. Ochucené i neochucené varianty Mattoni se podle vyjádření firmy od května stáčejí do lahví jednotné zelenkavé barvy a nyní by měly už přicházet na trh.