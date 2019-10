Pan Dave Lewis Tesco končí. Vystřídá ho manažer z farmacie

Firmě, která letos slaví stoleté výročí, se v prvním pololetí dařilo, vykázala provozní zisk 1,41 miliard liber (bezmála 41 miliard Kč). Toto meziroční zvýšení o 25,4 procenta předčilo očekávání analytiků, napsala ve středu agentura Reuters.

Lewis odejde po pěti letech ve vedoucí pozici, do které nastoupil krátce předtím, než skupina na podzim 2014 přiznala, že nadhodnotila své zisky o více než 260 milionů liber. Později byl navíc tento údaj zpřesněn směrem vzhůru, a to na 326 milionů liber. Tesco nakonec zaplatilo pokutu 129 milionů liber (4,03 miliardy Kč) za účetní podvod.

Řetězec rok poté vykázal ztrátu 6,4 miliardy liber - největší, jakou kdy zakusila britská maloobchodní společnost, napsal zpravodajský server BBC.

„Myslím si, že výkon postu generálního ředitele by měl být časově omezený,“ komentoval svůj odchod Lewis. „Hospodářské zotavení bylo dovedeno do konce, dosáhli jsme všech parametrů, které jsme si stanovili,“ zhodnotil dále vývoj společnosti po účetním skandálu. „Nyní, když do praxe uvádíme další kroky naší strategie udržitelného růstu, je načase naplánovat plynulé a hladké předání vedení,“ uzavřel.

Lewis přehodnotil vztahy řetězce s dodavateli, snížil ceny v porovnání s konkurencí, zjednodušil nabídku produktů a zlepšil standardy obchodu, napsala agentura Reuters. Od nástupu do funkce se pustil do snižování nákladů. Poslední propouštění bylo oznámeno v srpnu, týká se asi 4500 zaměstnanců.

Po otevření vlastního diskontního řetězce Jack’s začalo Tesco pod Lewisovým vedením konkurovat prodejnám Aldi a Lidl. V roce 2017 Tesco koupilo za 3,7 miliardy liber velkoobchodní společnost Booker, čímž upevnilo svou dominantní pozici mezi prodejci potravin v Británii, kde má nyní na trhu podíl 27,4 procenta.