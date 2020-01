Největší řetězce ročně utrží přes 320 miliard, lidé ale chtějí víc večerek

Český maloobchod zůstává navzdory odchodu některých velkých hráčů roztříštěný. Osmička největších zahraničních řetězců dosáhne jen na necelé tři čtvrtiny útrat Čechů za jídlo a drogerii. Ještě rozdrobenější je situace na trhu s malými prodejnami pro rychlý nákup, což je trend posledních let.

„Český maloobchodní trh opravdu není moc koncentrovaný a je tu na vyspělé trhy velmi velká konkurence. Top osmička jinde v Evropské unii běžně ovládá 80 a více procent trhu, reálný souboj probíhá mezi čtyřmi až pěti klíčovými hráči a ostatní jsou jen tak do počtu,“ potvrzuje Tomáš Krásný, který se v retailu pohybuje od 90. let a nyní je partnerem agentury Blue Events pořádající konference.



Výsledkem nadprůměrné konkurence je podle expertů velké soupeření mezi řetězci právě cenou. V Česku se prodá ve slevách zhruba 56 procent a v Evropě s tímto podílem patří na první místo. „Paradoxně však bohužel neprobíhá velká bitva nápadů a inovativních řešení, soutěž se zpravidla omezuje jen na ty nízké ceny,“ dodává Krásný.

Podle Radima Paříka, který dlouhá léta vedl Kaufland v Polsku, je ale například v Německu koncentrace obdobná. Na tamním trhu se perou dvě odnože Aldi (Süd a Nord), Penny s Billou spadající pod Rewe, Lidl a Kaufland, které jsou oba součástí německé skupiny Schwarz. V Polsku je podle Paříka koncentrace větší a trh ovládá domácí Biedronka, Lidl, a pak dlouho nic.



Z Česka „nelze“ odejít

„Vyšší koncentrace na českém trhu se nedá očekávat, musel by někdo odejít a aktuálně není nikdo, kdo by ,odchozího’ mohl koupit, aniž by narazil na antimonopolní úřad. Pokud by přišel nový hráč a převzal nějaký z řetězců, koncentrace se nezmění,“ dodává Pařík.

Jako o kandidátovi na odchod se už několik let spekuluje o Tesku, které to ovšem odmítá. Poslední léta si vylepšuje finanční toky prodejem nemovitostí, ať už obchodních center či domů, v kterých sídlí jeho prodejny, a soustředí se na svůj hlavní byznys. Tím je prodej rychloobrátkového zboží a oblečení pod značkou F&F, která je podle lidí z byznysu hodně úspěšná.

Právě Tesco patří spolu s Makrem či Albertem k těm řetězcům, které se během posledních deseti let propadly o příčku nebo dvě do nižších pozic ve prospěch Kauflandu a Lidlu.

Necelých třicet procent útrat, které nespolknou velké zahraniční řetězce, skončí u specializovaných prodejců, v takzvaných tradičních prodejnách hlavně ve vesnicích a menších městech či třeba v občerstvení na pumpách.

Trafiky Geco jsou větší než Billa

Z přehledu TOP 30 českého obchodu sestavovaného posledních deset let časopisem Zboží a prodej ve spolupráci s výzkumnou společností GfK vyplývá, že do první desítky největších obchodníků pronikly loni vedle zahraničních řetězců jen dvě bílé vrány.

Jednou z nich je společnost Geco provozující více než tři sta prodejen s tabákem a tiskem, jejíž tržby dosahují zhruba 37 miliard korun. Což je dokonce více než v Česku utrží velké obchodní sítě jako Billa, Globus či Makro. Geco vybudoval bývalý svazácký funkcionář Martin Ulčák se svými partnery a patří k těm, co se neukazují.

„Geco tak trochu lítá pod úrovní radaru, jak říkají Američané. Nedává o sobě zase tak moc vědět, ale je to velký hráč,“ potvrzuje Tomáš Krásný.

Druhým odlišujícím se hráčem v první desítce je česká společnost JIP Východočeská, která provozuje na dvě stovky menších i větších prodejen a k tomu dvanáct velkoobchodních prodejen typu Cash & Carry, typově podobných jako Makro. JIP posílil kromě vlastního růstu také akvizicí prodejen řetězce Spar Šumava.

Žebříček řetězců (celý obrázek po rozkliknutí)

Roztříštěné malé prodejny

Zajímavým fenoménem posledních let je tendence upřednostňovat rychlý a pohodlný nákup, čemuž odpovídá expanze takzvaných convenience prodejen.

„Základní důvod, proč rostou menší formáty, je samozřejmě pohodlnost nákupu, tedy dostupnost prodejny, rychlost nákupu na ploše,“ vysvětluje Zdeněk Skála z GfK. Orientaci na menší a méně plánované nákupy vidí hlavně u mladší generace. Zatím zde však i přes tento trend neexistuje dominantní hráč specializovaný na tento typ prodejen, i když Billa či Albert se svým konceptem Bistro fresh se tímto směrem orientují.

„V zahraničí existují silné convenience řetězce, největší je asi 7eleven. Ve Velké Británii je silné třeba Tesco Express, ale u nás si Žabka ani Tesco Express zatím nenašly tu správnou pozici u zákazníků, jak z hlediska vnímání sortimentu a ceny, tak tržního podílu,“ míní Zdeněk Skála. Důvodem může podle něj být i to, že na významnou část malých nákupů se stále jezdí autem, což moc nenahrává vyloženě vnitroměstským konceptům.

„Nezapomínejme na vietnamské prodejny, to je convenience retail v pravém slova smyslu,“ doplňuje Tomáš Krásný. „Je to český unikát v rámci EU, taková, pro mnohé vítaná, a jiné nevítaná, injekce asijského maloobchodního podnikání do šedi evropské distribuce.“ uvádí.

Kromě Žabky, spadající pod Tesco, se podle něj ale hodně rozvíjí například i franchisingová síť Relay patřící do skupiny Lagardere Travel Retail.