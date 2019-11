1:00 , aktualizováno 1:00

Domácí ekonomika ve vleku Německa brzdí. Pomáhá jí však to, že lidé utrácejí v obchodech, mzdy totiž stále silně rostou. U západních sousedů Česka je ekonomická nálada poněkud rozmrzelá, země těsně unikla recesi a moc důvodů k optimismu nemá. U nás se nervozita přelévá do těžkého průmyslu, například do strojírenství.