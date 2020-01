KOMENTÁŘ: Češi si svou ekonomiku brzdí sami, měli by se přestat vymlouvat

5:00 , aktualizováno 5:00

Česká republika by se měla naučit vyvážet kapitál do světa a sbírat dividendy. Bez změn to ale nepůjde, zamýšlí se v komentáři ekonom Miroslav Zámečník. Největší překážky pro rozvoj tuzemské ekonomiky si podle něj Češi vytvářejí sami.