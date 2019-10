Barbie a Kenovi odzvonilo. Mattel představil genderově neutrální panenky

Panenky jsou různé barvy pleti a k dispozici mají dvě paruky. Každá stojí okolo 30 dolarů (asi 700 korun) Na jejich vývoji pracoval Mattel 18 měsíců a do projektu začlenil 250 rodin. S nimi se radil ohledně toho, jak by si děti novou hračku představovaly, napsal The New York Times.



„Cítili jsme, že je čas vytvořit panenku bez jakýchkoliv sociálních nálepek,“ řekl Mattel v prohlášení minulou středu, kdy kolekci představoval. „Prostřednictvím průzkumu jsme se dozvěděli, že děti nechtějí hračky, které by splňovaly genderové normy. Tato kolekce umožňuje všem dětem aby se svobodně vyjádřily.“

Panenky Creatable World mají být vzhledově co nejvíc neutrální. Nenajdete u nich dlouhé řasy, ženské Barbie tvary ani opálené svalnaté tělo, jako má Ken. Mají se co nejvíc podobat svým uživatelům, to znamená dětem.

Americký výrobce hraček byl dříve kritizován za nedostatek rozmanitosti panenek Barbie. Podle kritiků zobrazovaly ženské (a v případě Kena i mužské) tělo nerealisticky.

Mattel se v poslední době těmto předsudkům snaží vyhýbat. V roce 2016 například představil panenky Barbie třech různých typů postav. O rok později oblékla panenka Barbie poprvé hidžáb (psali jsme zde).

Revoluce na trhu s hračkami

Kolekce Creatable World není první, která na trh přinesla genderově neutrální panenku. Mattel se mohl inspirovat například od kanadské neziskové organizace Gender Creative Kids Canada, která pomáhá transgender dětem a jejich rodinám. Organizace v roce 2017 vyrobila a na trh uvedla první transgender panenku Sam.

V roce 2015 odstranil Disney ze svých produktů, například z halloweenských kostýmů, označení „pro holky“ a „pro kluky“. Podobně tentýž rok postupoval i Amazon, když přestal hračkářské zboží rozdělovat na chlapecké a dívčí.

Nejnovější hračkou, která se snaží bojovat s předsudky ohledně pohlaví, je taky stolní hra Ms. Monopoly. Tu představil na začátku září výrobce hraček Hasbro. Ve hře, která je alternativou ke klasickému Monopoly, vydělávají ženské hráčky víc než mužští hráči. Ms. Monopoly má reagovat na platovou diskriminaci žen na americkém trhu práce. Ve hře tak hráčka vydělá každé kolo 240 dolarů, zatímco hráč jen 200 dolarů.