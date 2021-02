V USA se draží záchodové prkénko Adolfa Hitlera, vyjde na sta tisíce

Vyvolávací cena dvoudílného dřevěného toaletního záchodového prkénka Adolfa Hitlera z dob druhé světové války byla stanovena na pět tisíc amerických dolarů, což je více než 107 tisíc korun. Aukce končí 8. února. Informoval o tom server NY Post.

Vydražitel se může také těšit na satirické antihitlerovské výstřižky z dobových novin a na dva snímky tehdejšího amerického vojáka Ragnvalda C. Borcha. Ty jsou na prkénku nalepeny.



Fotografie vojáka Borcha nejsou na prkénku náhodou. Byl to totiž právě on, kdo si předmět vzal s sebou domů jako válečnou kořist. Po návratu do své vlasti ho vystavil ve svém sklepě v americkém New Jersey a nyní si ho zájemci mohou pořídit na aukci Chesapeake City ve státu Maryland. Předmět prodává syn tohoto vojáka, který prkénko zdědil.

„Jde zaručeně o jeden z nejlepších možných předmětů, které si vydražitel může přidat do své válečné sbírky. Pochází přímo z koupelny Adolfa Hitlera, a to z jediného trůnu, který kdy tento tyran měl. Právě z tohoto místa promýšlel diktátor své nezvrácenější plány a cíle,“ uvedl Bill Panagopulos ze společnosti Alexander Auctions, která předmět draží.