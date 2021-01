Muž s cejchem SS: brilantní konstruktér a Hitlerův inženýr Ferdinand Porsche

14:00

V sobotu 30. ledna je to přesně 70 let, co zemřel zakladatel jedné z nejproslulejších automobilek světa – rodák ze severočeských Vratislavic Ferdinand Porsche. Pětasedmdesátiletému fenomenálnímu konstruktérovi tehdy selhalo srdce – skoro dva roky byl předtím za mřížemi kvůli své spolupráci s nacisty.