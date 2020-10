Ettore Bugatti: Perfekcionista, který tvořil nedostižné motory

Ettore Bugatti se narodil v roce 1881 v italském městě módy, v Miláně. V raném dětství byl doslova obklopen uměním. Jeho dědeček Giovanni Luigi Bugatti byl architekt a sochař, který se specializoval na interiérové dekorace. Jeho syn, otec později slavného Ettoreho, byl také umělec. Carlo Bugatti patřil mezi významné italské návrháře, tvořil extravagantní šaty, krásné šperky a dokonce i hudební nástroje. Zanechal za sebou i množství skic secesního nábytku. I Ettoreho o tři roky mladší bratr Rembrandt se vydal cestou umění. Věnoval se sochařství a vymodeloval desítky bronzových soch divokých zvířat. Byl to právě on, kdo navrhl a vyrobil vztyčeného slona, symbol na chladičích Bugatti. Ale to trochu předbíháme. Než se zrodilo jeho první auto, prošel si Ettore několika zkouškami.