Ceny energií jen tak neklesnou, ukazují čerstvé rekordy

Ceny energií s dodáním příští rok vyskočily na klíčovém německém trhu téměř o jedenáct procent, necelých osm procent přidaly ve Francii, uvedla agentura Bloomberg. Mrazivé počasí totiž nutí evropské výrobce pro zajištění dodávek spalovat více plynu, uhlí a dokonce i ropy. To tlačí na růst cen, který se přelévá už i do kontraktů pro nadcházející roky. Období vysokých cen by tedy mohlo trvat déle, než ještě nedávno mnozí experti očekávali.

Svět čelí nedostatku energie ve chvíli, kdy se ekonomiky vzpamatovávají z pandemické recese a navyšují produkci. Zároveň vyspělé země ustupují od zdrojů z fosilních paliv, do nichž se už dlouhodobě neinvestuje. Síť obnovitelných zdrojů energie je zatím nedostatečná a navíc kvůli letošnímu slabšímu větru nad Evropou nedodává ani to co v jiných letech.

Lukáš Kovanda @LukasKovanda Emisní povolenky EU zlomily další rekord, 85 eur za kus. Ve Finsku okamžité ceny elektřiny letí nad 1000 eur za megawatthodinu, na více než 10násobek běžné ceny. Důvody? "Ruská zima" v Evropě a tlak USA na Německo, aby v případě invaze Ruska na Ukrajinu zastavilo Nord Stream 2. https://t.co/OtDjLVkUpv oblíbit odpovědět

Evropský klíčový ukazatel - německý kontrakt na elektřinu pro příští rok - vystoupal na 184,30 eur za MWh, ve Francii na 211 eur. „To je čtyřnásobek cen ze začátku roku,“ shrnul na Twitteru analytik J&T Banky Petr Sklenář. S vyšším spalováním fosilních paliv zdražily i emisní povolenky, ty stojí už rekordních 88,72 eur za tunu, přičemž obchodníci podle Bloombergu čekají do konce roku prolomení stoeurové hranice.