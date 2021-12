Babiš a Havlíček se vyjádří k vysokým cenám energií, představí nová opatření

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Babiš dlouhodobě požaduje po Bruselu regulaci trhu s emisními povolenkami. Jejich ceny jsou podle analytiků jedním z faktorů, které přispívají i k růstu cen energií.

Česko podle Havlíčka chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy rozhodla Evropská komise. Ve střednědobém horizontu by takový krok zajistil podle něho jejich rozumnější ceny. Babiš v neděli ve svém pravidelném internetovém pořadu uvedl, že k návrhu připravil dopis předsedkyni komise Ursule von der Leyenové.

Cena emisních povolenek v Evropské unii minulou středu vystoupila na rekordních více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by se mohla do konce letošního roku vyšplhat na 100 eur (více než 2 500 Kč) za tunu. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent. K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí.

Také velkoobchodní cena elektřiny v posledních měsících opakovaně překonává rekordní hodnoty. Na konci listopadu činila její cena zhruba 143 eur (asi 3 640 Kč) za megawatthodinu (MWh), předchozí maximum bylo na 90 eurech (2 290 Kč) za MWh v roce 2008. Česká vláda v reakci mimo jiné schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu. Extrémním růstem cen energií na velkoobchodních trzích odůvodnila svůj konec skupina Bohemia Energy, dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku.