Akcie krachující firmy lámou rekordy. Cenu nafoukli nadšenci na sociální síti

Společnost Gamestop provozuje zhruba pět tisíc kamenných obchodů s videohrami, herním příslušenstvím a spotřební elektronikou. Její byznys však postupně upadá, kromě koronavirové krize se na něm podepisuje i fakt, že stále více her se dnes prodává pouze v digitální podobě. V prosinci firma oznámila, že počet trvale uzavřených provozoven během posledních dvou let se do konce letošního března vyšplhá na tisíc.

Potíže společnosti ji v posledních letech táhly dolů i na burze. Akcie Gamestop započaly svůj pozvolný pád na podzim roku 2015, kdy se cena pohybovala kolem 45 dolarů za kus. Od poloviny roku 2019 se už prodávaly za zhruba čtyři dolary, a to až do loňského srpna, kdy najednou začala cena stoupat.



Nebývalý zájem o akcie krachující firmy odstartovaly příspěvky v populárním internetovém fóru Wallstreetbets na sociální síti Reddit. Na fóru, které má nyní bezmála dva miliony uživatelů, si zkušenosti s investováním vyměňují především amatérští investoři, kterých kvůli pandemii v loňském roce výrazně přibylo.

Short-selling

V srpnu začali někteří z nich vychvalovat právě akcie Gamestopu a členové fóra se pustili do nakupování, popisuje portál Vice News. Přiměl je k tomu zejména argument, že se společnost stala primárním cílem investorů, kteří na burze spekulují na pokles ceny. Tato metoda označovaná jako short-selling spočívá v tom, že si investor akcie půjčí, okamžitě je prodá a posléze, až jejich cena klesne, je nakoupí zpátky. A vrací je tím pádem se ziskem.

Pokud je však takových spekulantů příliš mnoho a má dojít k hromadnému nakupování akcií kvůli vrácení, hrozí, že na trhu jich nebude dostatek. A právě na to vsadili investoři z Redditu, kteří se od loňského srpna vzájemně povzbuzovali k hromadným nákupům akcií v naději, že tak „short-sellery” odstaví a přinutí je sáhnout hluboko do kapes. Jedním z předních tahounů tohoto úsilí byl uživatel s přezdívkou DeepFuckingValue, který na Redditu už před rokem uvedl, že nakoupil akcie Gamestopu za více než 50 tisíc dolarů.

Ukázalo se, že společnost byla skutečně jedním z hlavních cílů spekulantů na pokles ceny akcií. Deník The Wall Street Journal s odkazem na data společnosti FactSet vyčíslil, že na konci prosince bylo za tímto účelem nakoupeno 138 procent dostupných akcií firmy Gamestop. Hodnota přesahující 100 procent je v tomto případě možná, protože jednu akcii si může postupně zapůjčit i více short-sellerů. Podle listu byla společnost jejich druhým největším cílem napříč burzami NYSE (New York Stock Exchange) a Nasdaq.

Drobných investorů přibývá

Nyní to vypadá, že úsilí nadšenců z Redditu přineslo ovoce. Cena akcií od loňského srpna postupně vzrostla z čtyř dolarů na 20, kde se držela od Vánoc až do minulého týdne. Během dvou dnů pak vystřelila až ke 40 dolarům za kus a na této úrovni se obchoduje i tento týden. Podle analytiků však mělo pozitivní dopad také jmenování nového člena správní rady společnosti Gamestop Ryana Cohena, který věří, že dokáže skomírající firmu opět nastartovat.

Odborníci před zběsilým nakupováním akcií na základě trendů na sociálních sítích varují. „Na trhy přichází značné množství čerstvých peněz od drobných investorů, které míří přímo do spekulativních nákupů. Nazval bych to gamblingem. Tito ,obchodníci’ nakupují pouze na základě toho, že jim to doporučil nějaký blog,” uvedl akciový stratég Daniel Laboe ze společnosti Zacks Investment Research.

Přesto se obsahu sociálních sítí, jako je Reddit, stále více věnují i profesionálové. Podle agentury Bloomberg je za tím snaha pochopit, jak se svými penězi nakládají zmínění amatéři a drobní individuální investoři. Jejich podíl mezi obchodníky s akciemi totiž roste, nyní je zhruba na úrovni 20 procent. Podle odborníků je za tím pandemie, rozvoj uživatelsky přívětivých obchodovacích aplikací a ve Spojených státech i koronavirová podpora. Mnozí Američané totiž se stimulačním šekem na 1 200 dolarů, který loni všichni dostali, nakládají jako s penězi zdarma.