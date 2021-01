Těsně před kolapsem? Na burzách roste obrovská bublina, varují analytici

Se zhruba čtvrtinou celosvětově potvrzených případů a pětinou všech obětí covidu-19 zůstávají Spojené státy mezi zeměmi, které pandemie postihla nejvíc. Největší světová ekonomika se loni podle odhadů propadla o dvě až tři procenta a míra nezaměstnanosti zůstává na úrovni z poslední finanční krize.

Tamním burzám se však daří jako nikdy předtím. Dva ze tří hlavních akciových indexů, S&P 500 a Nasdaq Composite v pondělí uzavřely na historických maximech. Poslední z trojice, index Dow Jones zlomil rekord naposledy minulý týden ve středu, po prezidentské inauguraci Joe Bidena. Akciím se však daří i v Evropě a Asii. V posledních dnech se na historickém maximu ocitly německý index DAX, bombajský BSE Sensex nebo japonský Nikkei 225.

Optimismus investorů žene rozjíždějící se vakcinace, bezprecedentní množství peněz, které vlády po celém světě pumpují do ekonomik nebo nízké úrokové sazby. Analytici poukazují i na značné množství kapitálu, které na trhy v loňském roce přinesli drobní či amatérští obchodníci, kteří se pustili do akciových spekulací. Rekordní byl také počet firem, které v loňském roce vstoupily na burzy, zejména v USA.



Epická bublina

Stále více odborníků však současnou situaci nepovažuje za udržitelnou a upozorňují na rostoucí bublinu na akciovém trhu, která může co nevidět prasknout. Začátkem roku vzbudil rozruch investiční stratég Jeremy Grantham, spoluzakladatel společnosti Grantham Mayo van Otterloo (GMO), která je jednou z největších správcovských firem na světě.

Ve své eseji, kterou publikoval na stránkách GMO, uvedl, že dlouhý růst od roku 2009 dospěl do stádia „plnohodnotné epické bubliny“. „Extrémní nadhodnocení, prudké cenové nárůsty, šílené emise a hystericky spekulativní chování investorů,“ vyjmenoval Grantham faktory, které podle něj vedou k tomu, že nynější situace se do historie zapíše jako jedna z největších finančních bublin v historii.

Přirovnal ji k internetové horečce (anglicky dot-com bubble) z let 1996 až 2001, kdy prudce vzrostlo používání internetu a na trhu se objevila řada nových technologických firem, do kterých investoři sypali peníze ve velkém. Spekulace s akciemi internetových společností posílily technologický index Nasdaq v letech 1995 až 2000 o téměř 500 procent, po prasknutí bubliny na jaře 2000 však během jednoho roku spadl z 5000 bodů na 2000.

„Připadám si jako v roce 1999,“ potvrdil minulý týden v rozhovoru pro stanici CNBC Barry Sternlicht. Zakladatel a šéf investiční firmy Starwood Capital označil za znepokojující množství investorů, kteří čerpají inspiraci k akciovým obchodům na sociálních sítích.

Jedním z nejviditelnějších příkladů takto nadhodnocené firmy je prodejce videoher Gamestop, jehož akcie za poslední dva týdny zdražily více než desetinásobně. Přestože je firma dlouhodobě ve ztrátě a uzavírá stovky svých prodejen, nadšenci na sociální síti Reddit se dokázali domluvit a uměle vyhnat cenu akcií nahoru.



Buffettův indikátor

Na to, že se na akciovém trhu tvoří bublina, poukazuje podle analytiků řada indikátorů. Jedním z nich je poměr součtu tržních hodnot veřejně obchodovaných firem a výše HDP, označovaný ve finančních kruzích jako „Buffettův indikátor“.



Server finanční poradenské firmy Motley Fool upozornil, že před kolapsem v roce 2008 byl tento poměr 120 procent. Z dat agentury Bloomberg pak vyplývá, že 10. ledna se indikátor dostal na své 13leté maximum 121 procent.

Dalším ukazatelem je odchylka od dlouhodobého trendu. Analytička Jill Mislinská z poradenské firmy Advisor Perspectives to demonstrovala na grafu indexu S&P Composite, který zahrnuje zhruba 90 procent tržní hodnoty všech amerických akcií. „Vrchol v roce 2000 (před prasknutím internetové bubliny, pozn. red.) představoval bezprecedentní překročení trendu na úrovni 129 procent, na začátku prosince 2020 je to 154 procent,“ uvedla Mislinská pro server Seeking Alpha.

S předchozími akciovými bublinami srovnali současnou situaci také analytici výzkumného ústavu Absolute Strategy Research (ASR) a zaznamenali řadu paralel. V polovině ledna pak sestavili seznam těchto společných rysů, mezi které patří například nízké úrokové sazby či ceny akcí výrazně převyšující výdělky firem. Podle všech indikátorů jsou současné podmínky na trhu alarmující, napsal list Financial Times s odkazem na data ASR.



Kvůli situaci na trzích už zpozorněly i největší americké banky. Analytici JPMorgan Chase uvedli, že rok 2020 byl co se týče debutů na burzách nejlepším od internetové horečky. „Ti, co vstoupili na burzu, zaznamenali v krátkém čase bezprecedentní zisky. Množí se nám dotazy, zda se na finančních trzích nevytváří bublina,“ citovala stanice CNN šéfa akciové strategie JPMorgan Mislava Matejku.

Před bublinou varovali minulý týden také zástupci Bank of America, podle kterých je „extrémní tažení“ na Wall Streetu, jež tlačí cenu akcií do rekordních výšek, podporováno štědrou státní pomocí. Administrativa prezidenta Bidena nyní usiluje o schválení stimulačního balíku v hodnotě 1,9 bilionu dolarů (bezmála 41 bilionů korun). Bank of America odhaduje, že už v prvním kvartálu 2021 musí na trzích dojít ke korekci, informovala agentura Bloomberg.