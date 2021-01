Robinhood válčí s akciovým šílenstvím, chtějí si na něj došlápnout i politici

14:06

Americká makléřská společnost Robinhood si zajistila finanční injekci více než jednu miliardu dolarů (přes 21 miliard Kč), aby se vypořádala s masivním nárůstem obchodů s akciemi firem, jako je GameStop. Uvedl to web listu The New York Times. Kromě toho čelí žalobám kvůli omezování obchodování, jeho praktikami se chce zabývat i americký Kongres.