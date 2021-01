Zběsilé investování nekončí, recesistická kryptoměna zdražila desetinásobně

Zprávám o dění na burzách v posledních dnech dominuje aktivita uživatelů sociální sítě Reddit. Jde zejména o amatérské investory sdružené v rámci fóra s názvem Wallstreetbets, kteří dokážou koordinovanými nákupy akcií vyšachovat z hry i velké investiční fondy.

Nejviditelnějším příkladem je společnost Gamestop, jejíž akcie v pondělí uzavíraly na 20násobku ceny ze začátku letošního roku (o tom, jak se podařilo cenu vyhnat nahoru čtěte zde). Enormní zisky však v posledních dnech na burzách vykázaly i další firmy.

Drobných investorů v loňském roce výrazně přibylo a jejich spekulace jsou podle analytiků jedním z důvodů současných cenových výkyvů na trzích. Mnozí z nich si své zkušenosti vyměňují na Redditu, kromě Wallstreetbets je zde řada dalších fór zaměřených na investování. Jedním z nich je skupina s názvem SatoshiStreetBets zaměřená na digitální měny. A její členové se nyní rozhodli, že z recesistické kryptoměny Dogecoin udělají druhý Gamestop.

Vývoj ceny Dogecoinu za poslední týden:

Dogecoin vznikl v roce 2013 a jeho logem se stal pes Shiba-Inu známý z internetových memů „doge”. Přestože měna vznikla víceméně jako vtip, postupně si dokázala vybudovat komunitu uživatelů. Drtivou většinu své existence se obchodovala za pouhé promile dolaru, v pátek ráno však cena poskočila k hranici 0,08 dolaru za kus, vyplývá z dat portálu CoinGecko, který mapuje ceny kryptoměn.



Časopis Dogue

Na toto historické maximum se Dogecoin dostal kolem páté hodiny, ještě den předtím byla jeho cena 10krát nižší. K oživení došlo právě díky nadšencům z fóra SatoshiStreetBets, uvedl server stanice CNBC. Během dne následně došlo k částečné korekci, nicméně denní zisk Dogecoinu se stále pohybuje kolem 300 procent a uživatelé Redditu se stále povzbuzují k nákupům a tlaku na cenu.

K popularitě recesistické digitální měny ve čtvrtek přispěl i miliardář Elon Musk. Na svém twitteru zveřejnil humornou koláž se psem, která vypadá jako obálka módního časopisu Vogue. Muskův „Dogue” vtip si mnozí uživatelé twitteru vyložili jako vyjádření podpory Dogecoinu. Během hodiny od zveřejnění obrázku stoupla jeho cena o 50 procent, poznamenal časopis Forbes.

Nebylo by to poprvé, co Muskův tweet zamával s cenami na finančních trzích. Miliardář je příznivcem virtuálních měn, popisek jeho profilu na sociální síti nyní tvoří jediné slovo: bitcoin. V minulosti se vyjadřoval také k Dogecoinu, jeho tweety z loňského prosince a července pokaždé vystřelily cenu recesistické kryptoměny o desítky procent.