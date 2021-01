Airbnb zrušilo zamluvené pobyty, bojí se útoku během inaugurace

Americké úřady před několika dny uvedly, že lidé nemají kvůli inauguraci budoucího amerického prezidenta cestovat do hlavního města Spojených států. Podle starostky hlavního městě USA může tato událost do Washingtonu lákat nenávistné skupinky občanů, které by inauguraci mohly cíleně narušit. Ta se koná už 20. ledna.

Ubytovat se ve Washingtonu prostřednictvím služby Airbnb nebude tedy možné během příštího týdne, a to od pondělí do pátku. Podle firmy se ale opatření nevztahuje na klienty s dlouhodobě existujícími rezervacemi, které se táhnou přes tyto dny.

Firma v tiskové zprávě slíbila, že hostům, kterých se přijatá opatření týkají, vrátí peníze a hostitelům uhradí i vzniklé náklady. Nové rezervace pak budou v systému blokovány. Opatření firmy se vztahuje i na rezervace učiněné prostřednictvím aplikace HotelTonight, která pod Airbnb také spadá.

Oznámení firmy Airbnb přichází týden poté, co výtržníci z řad příznivců Donalda Trumpa zaútočili na americký Kapitol. Jejich čin vedl k několika úmrtím. Společnost uvedla, že některé z útočníků identifikovala a používání této platformy jim trvale zakázala.

Hotely podobný krok neplánují

Pobyty však nebudou rušit washingtonské hotely. „Pokoj si u nás v příštím týdnu zarezervovalo právě kvůli inauguraci mnoho zdravotníků, vládních úředníků, zástupců médií i armády. Pokud však hosté budou chtít svou rezervaci zrušit, mohou tak učinit bez pokuty,“ uvedl pro deník Financial Times mluvčí společnosti Hilton.

Podobně situaci vnímá i hotelový řetězec Marriott. „Bezpečnost hotelových hostů je vzhledem k nedávným událostem pro nás na prvním místě, pobyty však rušit nebudeme. Situaci ale kvůli možným rizikům velmi pečlivě sledujeme,“ řekl mluvčí společnosti Marriott.